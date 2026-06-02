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2 de junio de 2026

MINISTRO MARTÍN ARRAU SOLICITA RENUNCIA DE SUBSECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

​Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana dejarán sus cargos tras la evaluación realizada por el nuevo titular de Seguridad Pública, quien asumió el ministerio hace cerca de dos semanas luego de la salida de Trinidad Steinert.

subsecretarios seguridad renuncia

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, solicitó la renuncia del subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, y de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. La decisión fue comunicada durante la mañana de este martes 2 de junio y se produce a cerca de dos semanas del arribo del nuevo secretario de Estado a la cartera.

El ajuste confirma el reordenamiento interno anticipado tras la salida de la exministra Trinidad Steinert, en el marco del primer cambio de gabinete del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Al asumir, Arrau inició una revisión de la estructura y de los equipos del ministerio, incluyendo la continuidad de ambas subsecretarías.

La remoción ocurre en la antesala de la comparecencia del ministro ante el Senado, instancia en la que deberá abordar la estrategia de seguridad pública del Ejecutivo. La salida de Jouannet y Quintana abre una nueva etapa en una de las carteras prioritarias para el Gobierno, que ahora deberá definir quiénes asumirán ambas responsabilidades.

Hasta el momento, no se han informado oficialmente los nombres de sus reemplazantes. Medios nacionales han mencionado distintas alternativas que estarían siendo evaluadas, pero las designaciones deberán ser confirmadas por el Ejecutivo antes de ser incorporadas como parte definitiva del equipo ministerial.

El cambio será seguido con atención en Magallanes y el resto de las regiones, considerando que las definiciones nacionales en materia de seguridad inciden directamente en la coordinación territorial, la prevención del delito y el despliegue de las instituciones encargadas de responder a las principales preocupaciones de la ciudadanía.


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