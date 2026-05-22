22 de mayo de 2026
COORDINACIÓN FENPRUSS MAGALLANES ENTREGA CARTA A SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES Y EXIGE FINANCIAMIENTO CON CRITERIO TERRITORIAL
La Coordinación Fenpruss Magallanes, acompañada del dirigente nacional y dirigente de Base Fenpruss Magallanes, Damián Hurtado, realizó la entrega de una carta al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.
Coordinación Fenpruss Magallanes entrega carta a Subsecretaría de Redes Asistenciales y exige financiamiento con criterio territorial
La Coordinación Fenpruss Magallanes, acompañada del dirigente nacional y dirigente de Base Fenpruss Magallanes, Damián Hurtado, realizó la entrega de una carta al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, manifestando su preocupación frente a las restricciones presupuestarias que actualmente amenazan a la salud pública regional.
Durante la instancia, la organización enfatizó que la realidad sanitaria de las zonas extremas no puede evaluarse bajo los mismos criterios aplicados al centro del país, debido a las particularidades territoriales y operativas que enfrenta Magallanes.
Entre los principales puntos expuestos por Fenpruss destacaron:
Aumento sostenido de beneficiarios FONASA, pasando de 133 mil a más de 150 mil personas en tres años
Aislamiento y dispersión geográfica que incrementan los costos operativos de la red
Impacto que los recortes podrían generar en listas de espera, reemplazos y funcionamiento hospitalario
Necesidad de resguardar condiciones laborales y capacidad asistencial en la región.
Desde Coordinación Fenpruss Magallanes señalaron que cualquier medida de ajuste lineal afecta directamente la capacidad de respuesta de una red sanitaria que cumple un rol esencial para garantizar acceso y equidad en territorios extremos.
Noticias
Relacionadas
DESARROLLO URBANO HABITACIONAL: TRANSFERENCIA DE TERRENOS DEL EX REGIMIENTO PUDETO ENTRÓ EN FASE FINAL
Este miércoles se llevó a cabo una reunión de coordinación con el fin de actualizar los plazos de transferencia desde la Seremi de Bienes Nacionales al Serviu Regional y el proceso paralelo de entrega de terrenos por parte del Ejército de Chile.
Este miércoles se llevó a cabo una reunión de coordinación con el fin de actualizar los plazos de transferencia desde la Seremi de Bienes Nacionales al Serviu Regional y el proceso paralelo de entrega de terrenos por parte del Ejército de Chile.
Noticias
Destacadas