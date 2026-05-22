Coordinación Fenpruss Magallanes entrega carta a Subsecretaría de Redes Asistenciales y exige financiamiento con criterio territorial

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La Coordinación Fenpruss Magallanes, acompañada del dirigente nacional y dirigente de Base Fenpruss Magallanes, Damián Hurtado, realizó la entrega de una carta al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, manifestando su preocupación frente a las restricciones presupuestarias que actualmente amenazan a la salud pública regional.

Durante la instancia, la organización enfatizó que la realidad sanitaria de las zonas extremas no puede evaluarse bajo los mismos criterios aplicados al centro del país, debido a las particularidades territoriales y operativas que enfrenta Magallanes.

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Entre los principales puntos expuestos por Fenpruss destacaron:





Aumento sostenido de beneficiarios FONASA, pasando de 133 mil a más de 150 mil personas en tres años





Aislamiento y dispersión geográfica que incrementan los costos operativos de la red





Impacto que los recortes podrían generar en listas de espera, reemplazos y funcionamiento hospitalario





Necesidad de resguardar condiciones laborales y capacidad asistencial en la región.

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Desde Coordinación Fenpruss Magallanes señalaron que cualquier medida de ajuste lineal afecta directamente la capacidad de respuesta de una red sanitaria que cumple un rol esencial para garantizar acceso y equidad en territorios extremos.

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