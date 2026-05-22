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22 de mayo de 2026

COORDINACIÓN FENPRUSS MAGALLANES ENTREGA CARTA A SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES Y EXIGE FINANCIAMIENTO CON CRITERIO TERRITORIAL

La Coordinación Fenpruss Magallanes, acompañada del dirigente nacional y dirigente de Base Fenpruss Magallanes, Damián Hurtado, realizó la entrega de una carta al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

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Coordinación Fenpruss Magallanes entrega carta a Subsecretaría de Redes Asistenciales y exige financiamiento con criterio territorial

La Coordinación Fenpruss Magallanes, acompañada del dirigente nacional y dirigente de Base Fenpruss Magallanes, Damián Hurtado, realizó la entrega de una carta al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, manifestando su preocupación frente a las restricciones presupuestarias que actualmente amenazan a la salud pública regional.
Durante la instancia, la organización enfatizó que la realidad sanitaria de las zonas extremas no puede evaluarse bajo los mismos criterios aplicados al centro del país, debido a las particularidades territoriales y operativas que enfrenta Magallanes.

Entre los principales puntos expuestos por Fenpruss destacaron:

 Aumento sostenido de beneficiarios FONASA, pasando de 133 mil a más de 150 mil personas en tres años

 Aislamiento y dispersión geográfica que incrementan los costos operativos de la red

 Impacto que los recortes podrían generar en listas de espera, reemplazos y funcionamiento hospitalario

 Necesidad de resguardar condiciones laborales y capacidad asistencial en la región.

Desde Coordinación Fenpruss Magallanes señalaron que cualquier medida de ajuste lineal afecta directamente la capacidad de respuesta de una red sanitaria que cumple un rol esencial para garantizar acceso y equidad en territorios extremos.


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