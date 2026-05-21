PDI DETUVO A HOMBRE EN PUNTA ARENAS POR MICROTRÁFICO Y CULTIVO DE CANNABIS

​Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI Punta Arenas detuvieron a un hombre por los delitos de tráfico de drogas en pequeñas cantidades y cultivo de cannabis, en un procedimiento realizado en coordinación con la Fiscalía Local. Durante las diligencias policiales, los funcionarios incautaron 40 plantas de cannabis en proceso de crecimiento, además de 320 gramos de cannabis a granel. También se encontró una balanza digital y 3 millones 600 mil pesos en dinero en efectivo. Según informó la PDI, el avalúo de la droga incautada asciende a aproximadamente 3 millones 200 mil pesos. El procedimiento se desarrolló como parte de las investigaciones enfocadas en el combate al microtráfico en la capital regional. El imputado fue puesto este jueves a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para su respectiva audiencia de control de detención y formalización de cargos.

