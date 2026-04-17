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17 de abril de 2026

PDI IDENTIFICA A RESPONSABLES DE AMENAZA DE TIROTEO EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE PUERTO NATALES

El hecho ocurrió este martes cuando en uno de los baños del recinto fueron encontrados dos escritos con la frase: “tiroteo el jueves”; situación que causó preocupación y, conforme a los protocolos existentes, fue denunciada por la institución educativa.

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Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Puerto Natales, en coordinación con la Fiscalía Local, se trasladaron este miércoles hasta un establecimiento educacional de la comuna, a raíz de una denuncia por amenaza de tiroteo.

El hecho ocurrió este martes cuando en uno de los baños del recinto fueron encontrados dos escritos con la frase: “tiroteo el jueves”; situación que causó preocupación y, conforme a los protocolos existentes, fue denunciada por la institución educativa.

“A raíz de los anterior, el equipo investigador realizó diversas diligencias, entre ellas, revisión de cámaras de seguridad y toma de declaraciones a testigos, logrando identificar a las responsables de este hecho: dos niñas, niños o adolescentes (NNA), quienes habrían actuado con el objetivo de evitar que se tomase una prueba”, señaló la Comisaria Teresa Cabezas, jefa de la Bicrim Puerto Natales.

Todos los antecedentes recabados serán puestos a disposición de la Fiscalía Local, la que, a su vez, los remitirá al Juez de Familia de Puerto Natales, debido a la minoría de edad de las involucradas.

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó “el rápido resultado obtenido por la PDI en sus diligencias investigativas, que permitió identificar a los responsables de esta amenaza escolar en la comuna de Natales. De este modo, se devuelve la tranquilidad a la comunidad educativa”.

No obstante, la autoridad reiteró el llamado a las familias y cuidadores a dialogar con sus hijos sobre estos temas, en particular sobre la violencia escolar. “Como Gobierno, estamos trabajando de manera interagencial para fortalecer la seguridad tanto al interior como en el entorno de los establecimientos. Sin embargo, es fundamental que todos, desde nuestros respectivos roles, contribuyamos a poner fin a estas situaciones y a que las comunidades educativas puedan retomar su labor pedagógica con tranquilidad”.

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