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29 de mayo de 2026

SENSIMENTE SE INCORPORÓ A LA TARJETA PUNTA ARENAS

​El centro multisensorial entregará un 15% de descuento en todas sus modalidades de atención para grandes y chicos.

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Con el objetivo de seguir ampliando la red de beneficios para los vecinos, la Municipalidad de Punta Arenas concretó un nuevo convenio con Sensimente, innovador centro multisensorial enfocado en el neurodesarrollo y el aprendizaje integral de niños y niñas. El acuerdo permitirá acceder a un 15% de descuento en todas sus modalidades, incluyendo juego libre, talleres sensoriales, atención educativa y eventos familiares.

Tras la firma del convenio, el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, indicó que "ser padre no es fácil y ahora hay técnicas distintas que permiten que los niños se vayan desarrollando de una mejor forma, muy distinta a mis tiempos cuando era guagua. Lo importante es que existe un 15% de descuento en todas las actividades que tiene Sensimente, desde los eventos hasta los diferentes cursos que son muy importantes".

Radonich agregó que existe un creciente interés de madres y padres por encontrar espacios que complementen el desarrollo cognitivo y sensorial de sus hijos, especialmente durante la primera infancia.

Por su parte, Samantha Moraga, educadora de párvulos de Sensimente, explicó que el recinto busca transformarse en un punto de encuentro inclusivo para toda la comunidad. "Puede venir toda la familia. De hecho, este espacio está pensado para toda la comunidad magallánica. Los papás, los cuidadores y los abuelitos pueden acompañar a los niños y niñas. Tenemos un espacio especialmente dedicado para ellos, donde pueden observar o sumarse al juego recreativo y lúdico", indicó.

La profesional destacó además que el recinto cuenta con espacios adaptados para la neurodiversidad, incorporando iluminación, música y estaciones de juego diseñadas para entregar experiencias seguras y estimulantes.

En cuanto al convenio, Moraga subrayó que "tenemos un 15% de descuento en el juego libre, que funciona de lunes a domingo desde las 16:00 hasta las 20:00 horas. También contamos con descuentos en nuestros laboratorios sensoriales, que se realizan todos los sábados para distintos grupos etarios, desde los más pequeñitos hasta niños y niñas un poco más grandes".

En otro de los descuentos se encuentran los "Laboratorios Sensoriales", talleres que se realizan todos los sábados para distintos grupos etarios y que han tenido una alta convocatoria desde su implementación. "Trabajamos con entre 15 y 20 niños cada sábado y lo más bonito es que los papás participan activamente en las experiencias junto a sus hijos", comentó Moraga.

El convenio también incluye descuentos en "Sensipeques", modalidad educativa para niños y niñas de 0 a 2 años con atención profesional especializada, además de rebajas para la realización de cumpleaños, eventos familiares y actividades recreativas.

Quienes quieran obtener la Tarjeta Punta Arenas pueden hacerlo a través de la APP Arenas o directamente en la Oficina de Atención al Vecino, ubicada en Avenida Independencia Nº 840, de lunes a viernes entre las 08:15 y las 13:00 horas.
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