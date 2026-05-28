MASIVA CHARLA DEL PREMIO NACIONAL RAMÓN DÍAZ ETEROVIC INICIÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE MAGALLANES EN 100 PALABRAS

​Una noche extraordinaria, la voz y presencia del destacado Premio Nacional de Literatura 2025, Ramón Diaz Eterovic, y una audiencia atenta que repletó el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas, marcaron el inicio de la XI edición del concurso de cuentos breves Magallanes en 100 Palabras, presentado por Enap y Fundación Plagio.



Durante la jornada, que contó con la presencia del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; y el seremi de las Culturas Rodrigo Bravo, el reconocido exponente del género policial y autor de La ciudad está triste, ofreció una charla magistral gratuita en la que compartió reflexiones sobre su proceso creativo y su vínculo con la literatura y el territorio austral. Asimismo, fue repartido gratuitamente el nuevo libro con los 100 mejores cuentos de la versión anterior del concurso.



El gerente de Exploración y Reservorios de Enap Magallanes, Iván Arriagada, valoró el impacto del certamen en la construcción de memoria e identidad regional: “estamos muy contentos con la respuesta de la comunidad en esta jornada de lanzamiento. Ver el teatro lleno, con personas de todas las edades interesadas en escribir y escuchar a un autor tan reconocido como Ramón Díaz Eterovic, confirma que Magallanes en 100 Palabras se ha convertido en un patrimonio cultural de la región”.



La coordinadora general de Fundación Plagio, Soledad Camponovo, destacó el ambiente de la jornada y las actividades programadas para esta edición: “el lanzamiento fue una verdadera fiesta de las palabras. Sentimos el entusiasmo de niños, jóvenes y adultos por conectarse con su creatividad a través de la escritura. Ahora que la convocatoria está oficialmente abierta, desplegaremos una programación gratuita para seguir motivando a los magallánicos y magallánicas a escribir sus historias y compartirlas con toda la comunidad”.



Edición con muchas sorpresas



La actividad de lanzamiento no solo dio el puntapié inicial a la convocatoria 2026, que está abierta hasta el 24 de agosto, sino que también permitió dar a conocer la variada programación gratuita de esta edición.



Entre las actividades, destacan los talleres de escritura creativa; recorridos patrimoniales por el Cementerio Sara Braun, el Instituto Antártico Chileno y el Museo de Historia Natural Río Seco; activaciones en espacios públicos como el Chapuzón del Estrecho y la Zona Franca, además del desarrollo de un audiolibro en alianza con Methanex.



Jurado especial y cómo participar

El jurado de esta edición está compuesto por el propio Ramón Díaz Eterovic, Premio Nacional de Literatura; la escritora, editora y columnista María Paz Rodríguez; y la escritora, editora y actriz magallánica Natacha Oyarzún Cartagena.



Este equipo será el encargado de elegir los ocho cuentos ganadores: el Primer Lugar, el Premio al Talento Infantil (para menores de 12 años), el Premio al Talento Joven (para personas entre 13 y 18 años), el Premio al Talento Mayor (para mayores de 65 años), el Premio al Mejor Relato de la Memoria (para el mejor cuento que aborde los recuerdos y el pasado de la región y sus habitantes) y el premio especial al Mejor Relato 80 años del Descubrimiento del Petróleo, para cuentos que aborden la historia del petróleo y de Enap en la región, además de dos menciones honrosas.



Quienes quieran participar en el concurso solo deben enviar sus relatos breves a través del sitio web www.magallanesen100palabras.cl. Toda la programación y novedades están disponibles en el sitio web y redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok como @magallanesen100palabras.



Magallanes en 100 Palabras es presentado por Enap y Fundación Plagio, con el auspicio de Methanex y la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la Universidad de Magallanes y la Empresa Portuaria Austral (Epaustral).





