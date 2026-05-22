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22 de mayo de 2026

GOLPE AL BOLSILLO EN CHILE: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA CONFIRMA QUE CUENTAS DE LA LUZ SUBIRÁN EN JULIO

El aumento en las tarifas eléctricas afectará a los hogares desde el 1 de julio y tendrá mayor impacto en las regiones del sur del país, según explicó la CNE.

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A partir del próximo 1 de julio, los hogares chilenos experimentarán un incremento promedio del 4,9% en sus cuentas de electricidad, según proyectó la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En segundo lugar, el informe destaca un impacto geográfico diferenciado. El incremento golpeará con mayor intensidad a las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Este fenómeno se atribuye directamente a los retrasos en la ejecución de obras de transmisión, infraestructura que resulta crítica para permitir el transporte de energía a precios más competitivos hacia la zona sur del país.

Cabe precisar que, si bien el componente de generación ya cuenta con un informe definitivo, la cifra de transmisión corresponde a un informe técnico preliminar.

Este último documento se encuentra actualmente en un proceso de revisión y recepción de observaciones por parte de los coordinados del Sistema Eléctrico Nacional, tal como se detalla en la Resolución Exenta N° 250 emitida este 22 de mayo. Por tanto, los valores finales de este segmento podrían experimentar ajustes menores antes de la emisión del informe definitivo en junio, mes en el que se consolidará la estructura tarifaria que regirá durante la segunda mitad del año.

Este ajuste se desglosa en dos componentes tarifarios clave: un alza del 2,1% en el segmento de generación eléctrica, cifra ligeramente menor a la proyectada inicialmente, y un incremento del 2,8% en el cargo por transmisión.

Mauricio Funes Huerta, Secretario Ejecutivo (s) de la CNE, explicó que el alza responde principalmente a dos factores estructurales. En primer lugar, señaló que la base de comparación del primer semestre de 2026 fue atípica, ya que incluyó descuentos extraordinarios para los usuarios por errores previos en la contabilización del IPC y en la sobreestimación de activos de transmisión.

Según la autoridad, si no se hubieran aplicado dichos descuentos, que sumaron 252 millones de dólares, las tarifas actuales no habrían mostrado variaciones significativas.

Fuente: adnradio.cl 


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