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5 de julio de 2026

PUNTA ARENAS FUTSAL CERRÓ SU PARTICIPACIÓN EN EL APERTURA TRAS CAER ANTE DEPORTES CONCEPCIÓN

​El elenco magallánico perdió por 4-2 en la liguilla del Campeonato de Apertura de la Primera División de Futsal ANFP. Los descuentos fueron convertidos por Felipe Sanzana y Martín Aránguiz.

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Punta Arenas Futsal puso fin a su participación en el Campeonato de Apertura de la Primera División de Futsal ANFP, luego de caer por 4-2 frente a Deportes Concepción en la liguilla por el título.

El conjunto magallánico no logró sumar unidades en esta fase decisiva del torneo y cerró su campaña en el certamen nacional tras enfrentar a uno de los equipos protagonistas de la competencia.

Los goles de Punta Arenas Futsal fueron convertidos por Felipe Sanzana y Martín Aránguiz, aunque no fueron suficientes para evitar la derrota ante el elenco penquista.

De esta manera, el representativo regional finalizó su participación en el Campeonato de Apertura y comenzará a preparar sus próximos desafíos en la temporada de la Primera División de Futsal ANFP.


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