DELEGACIÓN DE EMPRESAS DE PAÍSES BAJOS VISITARÁ MAGALLANES PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN EN INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

​ Una delegación integrada por empresas y representantes institucionales de los Países Bajos visitará la Región de Magallanes entre el 28 y el 31 de agosto, con el propósito de fortalecer la cooperación entre ambos países en materias de infraestructura, logística, desarrollo portuario y transición energética.



La misión se desarrolla en el marco del programa Partners for International Business (PIB) – The Green Energy Corridor Chile–The Netherlands, iniciativa impulsada por el Gobierno de los Países Bajos que apoya a empresas neerlandesas en el mercado del hidrógeno de Chile, centrándose en la logística portuaria, la infraestructura y el almacenamiento.



El programa reúne a empresas neerlandesas con amplia experiencia internacional en ingeniería, desarrollo portuario, infraestructura, hidrógeno verde, combustibles sostenibles y planificación industrial, entre ellas Impact Hydrogen, Port Consultants Rotterdam, Proton Ventures, Bright Renewables y Rotterdam Partners, las que durante su visita sostendrán reuniones con autoridades regionales, empresas e instituciones académicas para intercambiar experiencias y explorar oportunidades de colaboración.



Como parte de la agenda, la delegación realizará visitas técnicas a proyectos estratégicos de la región, recorrerá instalaciones industriales y portuarias, participará en una navegación técnica en la Provincia de Última Esperanza para conocer los desafíos de la descarbonización del transporte marítimo y desarrollará un seminario internacional y un hackathon enfocados en infraestructura compartida, logística portuaria y desarrollo regional para la transición energética.



Uno de los invitados principales será Ante Frens, reconocido experto internacional del sector energético con más de treinta años de experiencia. Durante su trayectoria ocupó diversos cargos ejecutivos en Shell, incluyendo la presidencia de Shell Albania, y actualmente asesora a gobiernos, empresas y organismos internacionales en estrategias de transición energética, hidrógeno verde, desarrollo industrial, infraestructura y gobernanza.



Rianne Vriend, Business Manager Energy & Chemicals de Rotterdam Partners y Coordinadora del Programa PIB Chile, destacó que "Magallanes reúne condiciones excepcionales para convertirse en un referente internacional en el desarrollo de nuevas energías. Nuestro objetivo es compartir la experiencia que los Países Bajos han desarrollado durante décadas en planificación portuaria, logística, infraestructura y colaboración público-privada, contribuyendo al fortalecimiento de un ecosistema que permita transformar las oportunidades de la región en proyectos sostenibles y de largo plazo".



Por su parte, Paula Galilea, Senior Policy Officer – Energy, Innovation and Trade de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Chile, señaló que "la cooperación entre Chile y los Países Bajos demuestra cómo la colaboración internacional puede acelerar la transición energética. Magallanes ocupa un lugar estratégico dentro de esta visión compartida, y esta misión busca fortalecer los vínculos entre instituciones, empresas y centros de conocimiento para generar nuevas oportunidades de inversión, innovación y desarrollo para la región".



Javier Romero, director de Corfo Magallanes, señalo que "Desde Corfo estamos impulsando una agenda de articulación que busca conectar las capacidades de Magallanes con las mejores experiencias internacionales. Esta visita de la delegación de Países Bajos representa una oportunidad concreta para fortalecer la colaboración entre el sector público, la industria y la academia, incorporando conocimiento de clase mundial en materias de infraestructura, logística portuaria y desarrollo energético. Como institución, nuestro rol es generar las condiciones para que estas redes de cooperación se traduzcan en nuevas oportunidades de inversión, innovación y desarrollo productivo para la región, fortaleciendo la competitividad de Magallanes como un polo estratégico para la transición energética de Chile."



La relación entre Chile y los Países Bajos en materia de transición energética se ha fortalecido sostenidamente desde 2021, año en que ambos países comenzaron una agenda de cooperación para impulsar el desarrollo del hidrógeno verde, infraestructura portuaria y cadenas logísticas sostenibles. Desde entonces se han desarrollado múltiples iniciativas conjuntas entre autoridades, empresas y centros de conocimiento, consolidando a los Países Bajos como uno de los principales socios europeos de Chile en esta materia.



Alexis Paredes, gerente del Programa Transforma H2V Magallanes, destaca que “esta agenda binacional tiene un valor estratégico porque nos permite acercar experiencias internacionales exitosas directamente a los actores del ecosistema regional. Nuestro rol es articular a las instituciones públicas, empresas, academia y organizaciones de la región para que el conocimiento, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en países líderes como los Países Bajos puedan transformarse en oportunidades concretas para Magallanes. Las actividades que desarrollaremos durante estos días —reuniones técnicas, visitas a terreno, seminario internacional y hackathon— buscan precisamente generar ese intercambio de capacidades y fortalecer una visión compartida sobre los desafíos logísticos, portuarios y energéticos que enfrenta la región. Al mismo tiempo, esta agenda se alinea con la evolución que estamos impulsando hacia un Programa Transforma de Nuevas Energías, donde el hidrógeno verde continuará siendo un eje estratégico, pero integrado a un ecosistema más amplio de soluciones energéticas que permitan consolidar a Magallanes como un referente internacional en transición energética y desarrollo sostenible."



En el marco de esta misión, la comunidad regional está cordialmente invitada a participar en el Seminario Internacional "Construyendo Hubs de Energías Verdes: la experiencia neerlandesa para Chile", que se realizará el lunes 31 de agosto, a las 09:00 horas en el Auditorio de la Universidad de Magallanes.



La participación es gratuita, previa inscripción, y está dirigida a autoridades, empresas, profesionales, académicos, estudiantes y todas las personas interesadas en el desarrollo energético y logístico de la Región de Magallanes.

