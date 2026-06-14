EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS REFUERZAN CAMPAÑA DE PREVENCIÓN PARA EL INVIERNO EN MAGALLANES

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado frente a las condiciones climáticas propias del invierno, Magallanes Puerto Sostenible y ULOG desarrollaron la quinta versión de la Campaña de Invierno 2026 "Entre Todos Nos Cuidamos".

La actividad reunió a más de quince representantes de empresas del sector marítimo-portuario, transporte de carga, organismos públicos y entidades de emergencia, quienes participaron en una jornada orientada a difundir medidas de seguridad para enfrentar los desafíos de la temporada invernal en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Diego Muñoz, jefe de Negocios Logísticos de ULOG y representante de Magallanes Puerto Sostenible, destacó el trabajo colaborativo entre las empresas participantes para fomentar conductas seguras y promover el manejo defensivo. La iniciativa busca reforzar prácticas preventivas que contribuyan a resguardar la seguridad de trabajadores y conductores.

Durante la jornada participaron Carabineros de Chile, que entregó recomendaciones para la conducción en condiciones adversas, y SENAPRED, que expuso sobre preparación comunitaria y gestión ante emergencias climáticas. También se realizaron presentaciones del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) sobre manejo a la defensiva y de la Empresa Portuaria Austral respecto de procedimientos seguros para transportistas que operan en recintos portuarios.

La campaña forma parte de las acciones permanentes impulsadas por Magallanes Puerto Sostenible, instancia que reúne a empresas y organizaciones vinculadas a la actividad logística y marítima regional, con el propósito de fortalecer la seguridad y la prevención de riesgos en uno de los periodos más exigentes del año.

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