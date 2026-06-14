14 de junio de 2026
EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS REFUERZAN CAMPAÑA DE PREVENCIÓN PARA EL INVIERNO EN MAGALLANES
La iniciativa "Entre Todos Nos Cuidamos" reunió a representantes del sector marítimo-portuario, transporte, servicios públicos y organismos de emergencia para promover medidas de seguridad durante la temporada invernal.
Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado frente a las condiciones climáticas propias del invierno, Magallanes Puerto Sostenible y ULOG desarrollaron la quinta versión de la Campaña de Invierno 2026 "Entre Todos Nos Cuidamos".
La actividad reunió a más de quince representantes de empresas del sector marítimo-portuario, transporte de carga, organismos públicos y entidades de emergencia, quienes participaron en una jornada orientada a difundir medidas de seguridad para enfrentar los desafíos de la temporada invernal en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Diego Muñoz, jefe de Negocios Logísticos de ULOG y representante de Magallanes Puerto Sostenible, destacó el trabajo colaborativo entre las empresas participantes para fomentar conductas seguras y promover el manejo defensivo. La iniciativa busca reforzar prácticas preventivas que contribuyan a resguardar la seguridad de trabajadores y conductores.
Durante la jornada participaron Carabineros de Chile, que entregó recomendaciones para la conducción en condiciones adversas, y SENAPRED, que expuso sobre preparación comunitaria y gestión ante emergencias climáticas. También se realizaron presentaciones del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) sobre manejo a la defensiva y de la Empresa Portuaria Austral respecto de procedimientos seguros para transportistas que operan en recintos portuarios.
La campaña forma parte de las acciones permanentes impulsadas por Magallanes Puerto Sostenible, instancia que reúne a empresas y organizaciones vinculadas a la actividad logística y marítima regional, con el propósito de fortalecer la seguridad y la prevención de riesgos en uno de los periodos más exigentes del año.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, participó en una reunión con la ministra Francisca Toledo en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades para abordar materias prioritarias para las comunas del país.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, participó en una reunión con la ministra Francisca Toledo en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades para abordar materias prioritarias para las comunas del país.