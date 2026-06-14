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14 de junio de 2026

CCHC MAGALLANES LANZA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN OBRAS DURANTE EL INVIERNO

​La iniciativa "Construye Seguro en Invierno 2026" busca fortalecer las medidas de prevención frente a las condiciones climáticas que enfrentan los trabajadores del sector construcción en la región.

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La Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes lanzó la campaña "Construye Seguro en Invierno 2026", iniciativa orientada a reforzar las medidas de prevención y seguridad en las obras de construcción durante la temporada invernal. La actividad se desarrolló en el proyecto habitacional El Trébol E, ubicado en el sector poniente de Punta Arenas.

La campaña busca entregar recomendaciones a empresas y trabajadores frente a riesgos asociados a la nieve, la escarcha, las bajas temperaturas y la menor luminosidad. Entre las principales medidas se incluyen el uso adecuado de vestuario y elementos de protección personal, la prevención de caídas, el tránsito seguro en las obras y el correcto uso de sistemas de calefacción en faenas.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la CChC Magallanes, Alejandro Aguilar, señaló que la iniciativa busca fortalecer la cultura preventiva en la industria, considerando las condiciones climáticas propias de la región. Asimismo, destacó la importancia de implementar acciones concretas para resguardar la seguridad de los trabajadores durante el invierno.

La actividad contó además con la participación de Carabineros de Chile. El suboficial de la SIAT Magallanes, Pedro Carrasco, valoró las campañas de prevención y destacó que al 31 de mayo de este año no se registraban personas fallecidas en accidentes de tránsito en la región, atribuyendo estos resultados al trabajo preventivo y de fiscalización desarrollado por distintas instituciones.

La campaña contempla la difusión de material gráfico y audiovisual dirigido a trabajadores y empresas del sector. Con esta iniciativa, la CChC Magallanes busca promover prácticas seguras en las obras y reforzar la prevención de accidentes durante una de las épocas más exigentes del año para la construcción regional.


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