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25 de julio de 2026

ESPECIALISTA ADVIERTE QUE EL SPAM TELEFÓNICO PUEDE AFECTAR EL BIENESTAR Y LA SALUD MENTAL

Académica de la Universidad Andrés Bello señala que las llamadas comerciales no solicitadas pueden generar estrés, irritabilidad y fatiga mental, especialmente cuando son reiteradas.

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Las llamadas comerciales no solicitadas se han convertido en una situación frecuente para miles de personas. Aunque suelen percibirse como una simple molestia, especialistas advierten que su repetición puede afectar el bienestar psicológico al interrumpir constantemente las actividades diarias y generar una sensación de alerta permanente.

La académica del Centro de Atención Psicológica (CAPSI) de la Universidad Andrés Bello, Angélica Bastías, explicó que cada llamada obliga a las personas a detener lo que están haciendo para evaluar si se trata de una comunicación importante. Según indicó, esta situación puede traducirse en irritabilidad, disminución de la concentración y una mayor sensación de malestar, especialmente cuando se esperan llamados relacionados con temas laborales, médicos o familiares.

La especialista agregó que la reiteración de estas interrupciones también puede provocar una percepción de pérdida de privacidad, ya que muchas personas desconocen cómo las empresas obtuvieron sus datos de contacto. Asimismo, señaló que, si bien el spam telefónico no constituye actualmente un problema de salud pública, sí representa un fenómeno que puede afectar el bienestar cotidiano, particularmente cuando coincide con otras fuentes de estrés.

Como medidas para reducir estas llamadas, Bastías recomendó utilizar el registro "No Molestar" del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), activar filtros de llamadas, bloquear números reiterativos y configurar tonos específicos para contactos cercanos cuando se espera una comunicación relevante. Además, advirtió que este fenómeno puede afectar con mayor intensidad a las personas mayores, quienes suelen depender del teléfono para mantenerse en contacto con sus familias o recibir información sobre su atención de salud.


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