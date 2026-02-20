Punta Arenas,
20 de febrero de 2026

PUBLICACIÓN DEL INDH DA CUENTA DE ESCASEZ DE ESPECIALISTAS DE SALUD Y UNA LIMITADA OFERTA PARA LOS CUIDADOS DE PERSONAS MAYORES EN AYSÉN Y MAGALLANES

Según detectó la última Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada en 2022: en Magallanes, el 79% de las personas está en desacuerdo con la aseveración "todas las personas pueden acceder a una salud de calidad".

natales entrada

En marzo y abril de 2025 equipos del INDH visitaron las regiones de Aysén y Magallanes para observar el acceso a la salud de sus habitantes. Este es uno de los temas que generan mayor preocupación en la zona, según detectó la última Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada en 2022: en Aysén, el 63% de las personas está en desacuerdo con la aseveración "todas las personas pueden acceder a una salud de calidad", cifra que asciende a 79% en Magallanes.


De este modo, el INDH visitó las regiones para conocer con mayor detalle la situación del acceso a la salud en contextos de zonas aisladas y extremas. Pese a los esfuerzos estatales, persiste una brecha entre la demanda y la capacidad del sistema, lo que redunda en la concentración de especialistas en las capitales regionales, la limitada oferta extrahospitalaria y la dificultad para acceder a medicamentos. Esto implica costos por traslados y desgaste ante gestiones para tener lo básico, que recaen sobre pacientes y familiares.


Las autoridades, funcionarias y funcionarios públicos y personal de los hospitales también abordaron la existencia de casos de abandono de personas mayores, en especial en zonas aisladas y rurales. El Servicio Nacional del Adulto Mayor dispone de un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) en Aysén y dos en Magallanes; existen ocho y nueve establecimientos privados, respectivamente, en cada región. La oferta para personas que requieren este tipo de establecimientos, de manera voluntaria o por orden judicial, es limitada.


Resultó recurrente entre las autoridades regionales y equipos entrevistados por el INDH la mención de que las condiciones en las que se desarrolla la vida de quienes habitan zonas extremas y aisladas no es comprendida por quienes están a cargo de la formulación e implementación de políticas públicas en el nivel central del Estado. Se considera que los criterios de evaluación social no toman en cuenta las particularidades de las regiones de Aysén y de Magallanes, tales como la densidad poblacional, las distancias entre centros poblados y las dificultades de traslado, entre otros elementos.

 
La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos se desplegó por la provincia de Última Esperanza para presentar los resultados del documento. El jefe regional de la sede se reunió con la alcaldesa de Puerto Natales Ana María Mayorga; el delegado provincial, Guillermo Ruiz, y autoridades policiales. Se proyectan otras instancias para dar a conocer estos hallazgos. El Informe puede ser descargado aquí.


Cuidados Paliativos Magallanes

CUIDADOS PALIATIVOS EN MAGALLANES: ENFOQUE INTEGRAL QUE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON CÁNCER

MUNICIPIO INVITA A ARTISTAS, ARTESANOS Y GESTORES CULTURALES A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA ENCONTRAR PROFESORES DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES

​La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.

​La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.

PUBLICACIÓN DEL INDH DA CUENTA DE ESCASEZ DE ESPECIALISTAS DE SALUD Y UNA LIMITADA OFERTA PARA LOS CUIDADOS DE PERSONAS MAYORES EN AYSÉN Y MAGALLANES

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

img21

EQUIPOS CIENTÍFICOS MANTIENEN ALERTA ACTIVA PARA DETECTAR LA EVOLUCIÓN DE LA GRIPE AVIAR EN ESPECIES ANTÁRTICAS

Sandra Amar

CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR DE MAGALLANES IMPULSA PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE SU MODELO DE REHABILITACIÓN

Jorge Risco Navarro, Concejal de Punta Arenas