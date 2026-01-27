PROGRAMA SALUDABLEMENTE REFUERZA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN LOS ESPACIOS LABORALES DE MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Nicolás Utman, psicólogo y gestor del programa Saludablemente del Servicio de Salud Magallanes, conversó con la ciudadanía sobre la importancia de la salud mental en el trabajo y las acciones que se están desarrollando para avanzar en esta materia a nivel regional.

Durante la instancia, Utman explicó que el Programa Saludablemente es una estrategia orientada a ayudar a la ciudadanía y entregar información para mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas, a través de un conjunto de acciones coordinadas que buscan generar entornos laborales más saludables.

La iniciativa está dirigida a distintas poblaciones objetivo, siendo uno de los grupos prioritarios el personal de salud, considerando su rol clave en la respuesta sanitaria y el impacto directo que han vivido tras la pandemia. En este contexto, el programa surge con la finalidad de mitigar las consecuencias que este período dejó en la salud mental, promoviendo el autocuidado, el cuidado mutuo y el cuidado institucional.

Desde el Servicio de Salud Magallanes se trabaja en la generación de un clima de seguridad psicosocial que permita un equilibrio sano entre la productividad y la salud de la comunidad funcionaria, desde una mirada colaborativa y en red. Asimismo, se busca avanzar en la promoción de una cultura del cuidado empático, fortaleciendo el bienestar integral de quienes desempeñan funciones en el sistema de salud de la región.





