10 de marzo de 2026

DUPLA DEL LICEO SARA BRAUN SE CORONAN CAMPEONAS DE LA COPA "MUJERES CON VOZ"

​La actividad fue organizada por la Sociedad Austral de Debate, con el patrocinio de la SEREMIA de la Mujer y Equidad de Género, y el apoyo de la Revista FEM Patagonia.

LSB1

Durante la lluviosa tarde del lunes 9 de marzo, en el Centro Cultural Municipal, se dieron cita cuatro equipos de debate para disputar una competencia conmemorativa por el día internacional de la mujer, con la SEREMI Alejandra Ruíz como parte del jurado, las jóvenes debatieron y rindieron homenaje a la escritora María Asunción Requena.


Una tarde cargada de simbolismos se vivió este lunes 9 de marzo, en el escenario principal del centro cultural de Punta Arenas, la primera edición de la copa conmemorativa por el día de la mujer, que de paso buscaba homenajear a una mujer notable de la historia cultural de la región, que en esta oportunidad fue María Asunción Requena, congregó a cuatro equipos en un debate en formato "parlamentario británico". La actividad fue organizada por la Sociedad Austral de Debate, con el patrocinio de la SEREMIA de la Mujer y Equidad de Género, y el apoyo de la Revista FEM Patagonia.


Llegaron a esta instancia solamente mujeres: estudiantes, profesoras, juezas, todas protagonistas. Previo al debate, la poeta Roxana Palma presentó un trabajo introductorio sobre María Asunción Requena, mientras esto ocurría frente a un público mermado por el clima, a las afueras del salón las duplas y sus respectivas profesoras preparaban en 20 minutos la postura que por sorteo les correspondió defender.


El tema a debatir fue: "Esta Casa (este equipo), parafraseando a María Asunción Requena, prefiere ser una mujer 'injustamente olvidada' por no cumplir con los estándares actuales de éxito y apariencia, antes que una mujer 'consagrada' por encajar en ellos".


Los roles fueron los siguientes:

Cámara Alta de Gobierno: Liceo Juan Bautista Contardi, Prof. Catalina Cáceres, estudiantes Sofia Sánchez y Alice Avilez

Cámara Alta de Oposición: Liceo María Auxiliadora, Prof. Francisca Piñeira, estudiantes ⁠Antonella Alvial y Francisca Trujillo

Cámara Baja de Gobierno: Liceo Polivalente Sara Braun (CBG), Prof. Pia Maldonado, estudiantes Yaritza Barría y Anahí Torres

Cámara Baja de Oposición: Colegio Miguel de Cervantes, Prof. Paulina Andrade, estudiantes Sofía Bahamonde e Isidora Caroca.


El panel de juezas lo integró la Secretaria Regional del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruíz, acompañada por la profesora Alejandra Velasco, y la estudiante universitaria -experimentada debatiente- Sofía Vidal; quienes deliberaron y entregaron el título de esta competencia a las jóvenes Yaritza y Anahí.


No escondieron su alegría, y manifestaron la satisfacción por lograr un título después de todo un año de trabajo y preparación en debate, por diferencias mínimas quedaron fuera de finales o podios; su más reciente paso por el TODE PUQ de 2025 donde finalizaron primeras en la clasificación, pero quedaron fuera de competencia en cuartos de final. En la biografía e historia de cada joven hay un mundo, una dupla logró ver los frutos del estudio, el trabajo y la dedicación. Pero la temporada recién comienza; y la vida da revanchas. Las otras estudiantes también están construyendo sus propias historias de trabajo y esfuerzo.


Al cierre de la actividad la Seremi tuvo palabras elogiosas para las ocho jóvenes que se pararon sin complejos en un escenario intimidante, también para una disciplina que la sorprendió gratamente, por lo desafiante y apasionante que resulta, además de permitir diálogos entre personas que algún día estarán debatiendo en el mundo real.

librosescargentina

SEREMI DE EDUCACIÓN DONÓ COLECCIÓN DE LIBROS CON IDENTIDAD REGIONAL A LA ESCUELA ARGENTINA DESTACANDO SU TALLER DE GUÍAS TURÍSTICOS

