PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN MUERTE DE HOMBRE HALLADO EN LA VÍA PÚBLICA EN PUNTA ARENAS

​Detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile en Punta Arenas investigaron este domingo el hallazgo del cuerpo de un hombre en la vía pública, en la intersección de calles Zenteno con Gabriela Mistral. El procedimiento se realizó por instrucción de la Fiscalía, hasta donde concurrieron detectives de la Brigada de Homicidios junto a una médico criminalista y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional (LACRIM) para realizar las diligencias correspondientes en el sitio del suceso. El subprefecto Roberto González, jefe de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas, explicó que tras el trabajo investigativo se descartó la intervención de terceras personas. “Luego de realizar el trabajo en el sitio del suceso, el cual contempló el examen externo policial del cadáver, además de entrevistas y empadronamiento de testigos, se pudo establecer que no presentaba lesiones externas atribuibles a la participación de terceras personas”, señaló el oficial. Peritos del LACRIM realizaron además la toma de impresiones necrodactilares, lo que permitió establecer científicamente la identidad del fallecido, correspondiente a un hombre chileno de 53 años que se encontraba en situación de calle. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal de Chile para la autopsia correspondiente. De manera preliminar, la causa probable de muerte correspondería a hipotermia.

