Punta Arenas,
8 de marzo de 2026

PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN MUERTE DE HOMBRE HALLADO EN LA VÍA PÚBLICA EN PUNTA ARENAS

​Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile realizaron diligencias en el lugar del hallazgo ocurrido en la intersección de calles Zenteno con Gabriela Mistral.

pdi

​Detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile en Punta Arenas investigaron este domingo el hallazgo del cuerpo de un hombre en la vía pública, en la intersección de calles Zenteno con Gabriela Mistral. El procedimiento se realizó por instrucción de la Fiscalía, hasta donde concurrieron detectives de la Brigada de Homicidios junto a una médico criminalista y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional (LACRIM) para realizar las diligencias correspondientes en el sitio del suceso. El subprefecto Roberto González, jefe de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas, explicó que tras el trabajo investigativo se descartó la intervención de terceras personas. “Luego de realizar el trabajo en el sitio del suceso, el cual contempló el examen externo policial del cadáver, además de entrevistas y empadronamiento de testigos, se pudo establecer que no presentaba lesiones externas atribuibles a la participación de terceras personas”, señaló el oficial. Peritos del LACRIM realizaron además la toma de impresiones necrodactilares, lo que permitió establecer científicamente la identidad del fallecido, correspondiente a un hombre chileno de 53 años que se encontraba en situación de calle. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal de Chile para la autopsia correspondiente. De manera preliminar, la causa probable de muerte correspondería a hipotermia.

Punta Arenas goleó a Santiago Morning

PUNTA ARENAS FUTSAL GOLEÓ 6-0 A SANTIAGO MORNING EN EL INICIO DEL CAMPEONATO 2026

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN MUERTE DE HOMBRE HALLADO EN LA VÍA PÚBLICA EN PUNTA ARENAS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Cabo segundo Carlos Palacios

COMUNIDAD EDC DE ROBLOX PREPARA HOMENAJE VIRTUAL A CABO SEGUNDO DEL EJÉRCITO FALLECIDO EN PUNTA ARENAS

Biblioverano_2026 (10)

EXITOSO BALANCE DE BIBLIOVERANO 2026 EN BIBLIOTECA PÚBLICA N°47 DEL SERPAT

diputadamorales