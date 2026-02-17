SE INVERTIRÁN 162 MILLONES DE DÓLARES EN OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Un anuncio histórico realizaron hoy los Seremis de Gobierno, Andro Mimica, y de Obras Públicas, José Luis Hernández, al informar que este año se realizarán los estudios de ingeniería para la ampliación y mejoramiento del Aeropuerto de Punta Arenas Carlos Ibáñez del Campo, para iniciarse las obras en 2027 con una inversión de 162 millones de dólares, a través de la Concesión Red Aeroportuaria Austral, compuesta por los aeropuertos de Balmaceda y Punta Arenas.

“Evidentemente, y tal como lo dijo la Gerenta de HYST durante la semana pasada, se ha visto un aumento en el crecimiento del turismo y eso es un reflejo de un trabajo privado, pero también de una decisión desde el Estado de trabajar en la infraestructura pública, para poder tener un crecimiento ordenado bajo las circunstancias que estamos teniendo hoy día y poder tener una recuperación que se viene con el término de la pandemia y hoy día ya estamos teniendo números que son realmente positivos”, dijo Mimica.

Añadió el Seremi de Gobierno que “para toda la industria es que se requiere que la infraestructura vaya creciendo acorde con las necesidades, y lo que tenemos hoy día en la Región de Magallanes durante estos 4 años bajo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric es un ordenamiento de las vialidades, de los puertos y también de los aeropuertos en la infraestructura básica que se tiene para poder tener un dinamismo en los hoteles, en los restaurantes, en los operadores turísticos, para poder seguir teniendo un crecimiento y oportunidades, porque lo que tenemos que tener claro es que cada turista que ingresa a la Región de Magallanes es una oportunidad para las familias que están acá, así que el desarrollo que se ha tenido durante estos 4 años bajo esta administración debe continuar con la misma fuerza que se ha tenido hasta el día de hoy, proyectando un crecimiento del turismo a lo largo de los próximos años”.

El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, informó que el proyecto de ampliación y mejoramiento del Aeropuerto de Punta Arenas Carlos Ibáñez del Campo, considera la ampliación de la superficie actual de 6.700 m2 a 16.000 m2, y la ampliación, reparación, conservación y reposición de la infraestructura, considerándose equipamiento e instalaciones, a fin de entregar un mejor servicio a los pasajeros y a las líneas aéreas.

Entre las obras más importantes que implicará el proyecto, destacan la provisión e instalación de 5 nuevos puentes de embarque, la construcción de un nuevo edificio terminal de carga, la ampliación de la plataforma para aviación comercial, la ampliación de los estacionamientos, la construcción de estacionamientos para taxis, buses y rent a car, y la renovación y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, incluyéndose la red de gas.

Detalló igualmente el Seremi MOP que actualmente en el aeropuerto de Punta Arenas se están invirtiendo 42 mil millones de pesos en obras de mejoramiento de la conectividad y la seguridad, preparándose el terreno para las futuras obras de mejoramiento de la pista principal, a ejecutarse desde el año 2028. El proyecto tiene por objetivo la habilitación de la calle de rodaje ALFA para su utilización como pista alternativa de aterrizajes y despegues, y la construcción ejecutada del cuartel del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios SSEI que contará con calles que lo conectarán en forma rápida a las pistas, una plataforma para el manejo de los vehículos de emergencia y un acceso vehicular a las instalaciones. Así también, la construcción de instalaciones FACH por la demolición de aquellas que en la actualidad son interferencia al operar el rodaje ALFA como pista, lo cual incluye dos Bodegas tipo Bunker, construcción de un nuevo hangar para aviones, y una torre de visualización.

Actualmente, además se desarrollan dos contratos que permitirán llegar con los suministros básicos a la nueva ubicación del cuartel SSEI y los pavimentos de accesos y calles de apoyo a estas nuevas instalaciones, los que bordean los 2.800 millones de inversión y que se espera terminen a mayo de 2026.

Con esto último el Aeropuerto quedará operativo con el cuartel del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios SSEI más moderno de Chile y con una capacidad operativa de las mejores características en aeropuertos del País que incluirán 4 pistas en distintas orientaciones dependiendo de la dirección del viento, dando mayor seguridad a las operaciones en nuestro principal recinto aeroportuario.







