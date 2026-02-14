Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de febrero de 2026

7 ALIMENTOS COTIDIANOS QUE AYUDAN A DISMINUIR RIESGOS Y CUIDAR LA SALUD DE TU CORAZÓN

En Chile, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Estas pueden prevenirse en gran medida con hábitos saludables. ​

Dia-Mundial-del-Corazon-Nutricionista-detalla-cuales-son-los-5-alimentos-que-ayudan-a-mantenerlo-sano

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hasta un 80% de estos fallecimientos se podrían evitar mediante alimentación balanceada, actividad física, no fumar y control regular de la presión arterial, colesterol y glicemia.

En ese sentido, Eliana Reyes, nutrióloga y directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes (Uandes), entrega un listado de alimentos cotidianos que ayudan a disminuir riesgos y cuidar la salud del corazón. Esto son:

·        Frutas y verduras (alimentos ricos en polifenoles): “Por ejemplo, beterragas, repollo morado, moras y arándanos. Si uno consume estos alimentos, como de postre, va a disminuir su riesgo de oxidación de las moléculas del colesterol LDL, que es el colesterol llamado popularmente malo, que es el que se pega a las arterias. Por lo tanto, estos polifenoles de estas frutas de colores azul y morado tienen un efecto antioxidante previniendo la formación de placas ateroscleróticas y un efecto antiinflamatorio a nivel general, que también previene las enfermedades vasculares y los infartos al corazón”.

·        Pescados y mariscos: “Dan grandes aportes de ácidos grasos omega 3, que tienen un papel importante como antiagregante plaquetario, por lo tanto, disminuyen el riesgo de trombosis, disminuyen los triglicéridos, que son una lipoproteína que también va dañando las paredes vasculares, y también tienen efecto antiinflamatorio. Este consumo debe ser al menos dos veces por semana”.

·        Alimentos ricos en fibra, como cereales integrales, pan integral, verduras, frutas y legumbres: “La fibra va a mejorar el tránsito intestinal y va a disminuir el colesterol LDL, produce más sensación de saciedad y, por lo tanto, se corre menos riesgo de obesidad”.

·        Plátanos: “En general la gente los deja de consumir por su aporte calórico, pero los plátanos son ricos en potasio, lo cual contribuye a estabilizar y disminuir la presión arterial”.

·        Naranjas y otros cítricos: “Aportan vitamina C, tienen antioxidantes, disminuyen el colesterol LDL y la oxidación de este tipo de colesterol”.

·        Nueces (cantidades moderadas): “También tienen un alto aporte calórico, sin embargo, son aportan ácidos grasos omega 6, que tiene la propiedad de disminuir el colesterol LDL, y también aportan vitamina E, que es un potente antioxidante”.

·        Palta: “Es rica en ácidos grasos monoinsaturados, los cuales son más resistentes al calor que los ácidos grasos poliinsaturados de los aceites de semilla y estos ácidos grasos monoinsaturados disminuyen el colesterol LDL y mantienen el colesterol HDL, que es el colesterol que va limpiando las arterias. Además, la palta tiene compuestos fenólicos y antioxidantes que son antioxidantes que también protegen al colesterol LDL del daño oxidativo”.


Cardiopatías Congénitas

DÍA MUNDIAL DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS: CÓMO RECONOCER Y TRATAR PRECOZMENTE ESTE TIPO DE AFECCIONES DEL CORAZÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MÁS DE MIL NIÑOS DESAFIARON EL ESTRECHO DE MAGALLANES EN EL CHAPUZÓN KIDS 2026

Leer Más

Ni los 13° de temperatura ni las rachas de hasta 40 km/h detuvieron a los mini valientes en la tercera versión de uno de los eventos más reconocidos de Magallanes.


Ni los 13° de temperatura ni las rachas de hasta 40 km/h detuvieron a los mini valientes en la tercera versión de uno de los eventos más reconocidos de Magallanes.


CP 21
nuestrospodcast
processed-37701A33-3401-4264-A359-C5967E632233

MAGALLÁNICO SELECCIONADO NACIONAL EN TAEKWONDO OBTIENE CUPO PARA SURAMERICANO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Dia-Mundial-del-Corazon-Nutricionista-detalla-cuales-son-los-5-alimentos-que-ayudan-a-mantenerlo-sano

7 ALIMENTOS COTIDIANOS QUE AYUDAN A DISMINUIR RIESGOS Y CUIDAR LA SALUD DE TU CORAZÓN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
wom

COLUMNA DE OPINIÓN | TODO EMPIEZA CON CONECTIVIDAD PRIMERO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PORTADA_alta

DEL AUTOR SEBASTIANO MONETTA: LANZAN EN CHILE LIBRO SOBRE ECONOMÍA VERDE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250