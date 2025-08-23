Punta Arenas,
23 de agosto de 2025

CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES E IST CONMEMORAN EL MES DEL CORAZÓN CON JORNADA DE SALUD EN ZONA FRANCA

​La jornada se desarrolló en el hall del módulo central, donde se ofrecieron instancias educativas, evaluaciones básicas y orientación profesional, todo enfocado en fomentar hábitos saludables y prevenir enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en Chile.

redsaludcorazonzf

En el marco de la conmemoración del Mes del Corazón, Zona Franca de Punta Arenas se transformó en un espacio de encuentro para la promoción de la salud cardiovascular y el bienestar integral de la comunidad. La actividad, organizada en conjunto por diferentes áreas de Clínica RedSalud Magallanes y el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), tuvo como objetivo acercar la prevención y el autocuidado a los visitantes y trabajadores del recinto.

La jornada se desarrolló en el hall del módulo central, donde se ofrecieron instancias educativas, evaluaciones básicas y orientación profesional, todo enfocado en fomentar hábitos saludables y prevenir enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en Chile.

Entre los hitos destacados, el tecnólogo médico Cristóbal, representante del Banco de Sangre, realizó la toma de muestras para identificar el grupo sanguíneo de los asistentes, reforzando la importancia de conocer esta información en contextos de emergencia y donación.

El área de Kinesiología, liderada por Camila Uribe, ofreció una pausa activa abierta al público, promoviendo el movimiento como herramienta clave para la salud del corazón. En paralelo, el Programa de Obesidad se hizo presente con la nutricionista Isidora Daroch y la enfermera Pamela Salazar, quienes entregaron orientación sobre alimentación saludable, factores de riesgo y acceso al programa institucional.

La jornada también contó con la colaboración del IST, a través del enfermero Marco Ojeda, quien ofreció una charla práctica sobre técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), entregando herramientas esenciales para actuar ante situaciones críticas.

Como incentivo a la participación, se entregaron premios vinculados al cuidado de la salud, tales como baterías de exámenes, electrocardiogramas y radiografías de tórax, reforzando el mensaje de que la prevención es el primer paso hacia una mejor calidad de vida.


Esta instancia reafirma el compromiso de Zona Franca y sus aliados con la salud comunitaria, especialmente en el contexto del Mes del Corazón, generando espacios accesibles, educativos y participativos para todos los habitantes de la región.

redsaludjornadas

CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR Y REDSALUD MAGALLANES RENUEVAN CONVENIO EN APOYO A LAS JORNADAS DE REHABILITACIÓN

MUNICIPALIDAD DE NATALES Y CORPORACIÓN DE CULTURA LANZAN PROGRAMA “VOCES NATALINAS 2025” PARA DESCUBRIR FUTURAS ESTRELLAS LOCALES

Esta iniciativa de alto impacto comunitario integrará arte, cultura y educación para recorrer los establecimientos escolares.


Esta iniciativa de alto impacto comunitario integrará arte, cultura y educación para recorrer los establecimientos escolares.


GOBIERNO LANZA CAMPAÑA PARA SUMAR MÁS FAMILIAS DE ACOGIDA

2025-08-22-musicarte-8

MUNICIPALIDAD DE NATALES Y CORPORACIÓN DE CULTURA LANZAN PROGRAMA “VOCES NATALINAS 2025” PARA DESCUBRIR FUTURAS ESTRELLAS LOCALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

redsaludcorazonzf

CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES E IST CONMEMORAN EL MES DEL CORAZÓN CON JORNADA DE SALUD EN ZONA FRANCA

ivaniasalinasvillanueva

CIRUJANA DENTISTA IVANIA SALINAS (PC) SE SUMA A LA DISPUTA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES

