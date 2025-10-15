LA JUNJI MAGALLANES VIVIÓ CON ÉXITO LA TERCERA FERIA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS PARA SUS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS

“Es un tremendo beneficio. Hay muchos servicios a disposición en un mismo lugar y horario, lo que facilita el acceso. Sobre todo, valoro la posibilidad de contar con mamografías e instalar en estas instancias la idea del autocuidado. Yo fui y en quince minutos estaba OK, lo que en otras circunstancias me hubiera significado mucho más tiempo”, dijo la asesora de la Subdirección de Calidad Educativa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Carolina Villarroel, quien fue parte de la tercera versión de la Feria de Servicios y Beneficios para las funcionarias y funcionarios de la mencionada entidad pública de educación parvularia, que tuvo lugar en el Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum) de Punta Arenas, la tarde del sábado 11 de octubre de 2025.

Esta esperada instancia es organizada por el Servicio de Bienestar de la Junji y tuvo cientos de participantes. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de las y los funcionarios y sus cargas familiares, con la participación de distintas entidades y servicios públicos, prestaciones gratuitas, atenciones personalizadas y acciones de difusión. También hubo espacios lúdicos y premios.

La directora regional de la Junji Magallanes, Paola Valenzuela Pino, agradeció la participación de representantes de la Caja "La Araucana"; la Fundación "Arturo López Pérez"; el Fondo Nacional de la Salud (Fonasa); Secretaría Regional Ministerial de la Salud; el Servicio de Registro Civil e Identificación; la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Tránsito y operativos caninos y felinos de la Municipalidad de Punta Arenas; el Servicio de Salud y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg).

Quien aprovechó de tramitar una nueva cédula de identidad para su hijo fue la encargada de Capacitación y Gestión de Desempeño de la Junji Magallanes, Viviana Santana Chaura. “Tengo una evaluación positiva de contar con una feria para los funcionarios. El Registro Civil nos atendió como familia, de forma expedita y estamos agradecidos. El sábado acomoda por los horarios laborales”, afirmó.

De la misma forma, estuvieron el Servicio de la Vivienda y Urbanismo (Serviu); Banco Estado; la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb); el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac); la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi); el Centro Dental "Ventus"; la Caja de Ahorros de Empleados Públicos; la Asociación Chilena de Seguridad (Achs); la Mesa de Equidad de Género de la Junji; Recasur; el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y el Mamógrafo Móvil.

Angye Mardones es analista de la Unidad de Personal y llevó a su gatita “Manchita” al operativo felino. “Fue una experiencia muy significativa, no sólo por el compromiso de la Junji con el bienestar integral de las familias sino por la posibilidad de acercar beneficios a las y los funcionarios y sus mascotas. Llevé a “Manchita” a recibir sus vacunas y todo fue organizado y profesional. Gracias a los que hicieron posible esta valiosa jornada”, enfatizó.

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, felicitó la iniciativa organizada por Bienestar con apoyo de funcionarios de otras subdirecciones de la Junji Magallanes. “Se hace un gran despliegue para acercar los servicios e instituciones, fue una jornada muy productiva y aportadora para la calidad de vida de los asistentes”, concluyó.

​

