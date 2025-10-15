Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de octubre de 2025

LA JUNJI MAGALLANES VIVIÓ CON ÉXITO LA TERCERA FERIA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS PARA SUS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS

​El evento, que contó con la participación de cientos de personas, acercó la atención de entidades públicas y empresas a las trabajadoras y trabajadores de educación parvularia, en el Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum).

stand 2

“Es un tremendo beneficio. Hay muchos servicios a disposición en un mismo lugar y horario, lo que facilita el acceso. Sobre todo, valoro la posibilidad de contar con mamografías e instalar en estas instancias la idea del autocuidado. Yo fui y en quince minutos estaba OK, lo que en otras circunstancias me hubiera significado mucho más tiempo”, dijo la asesora de la Subdirección de Calidad Educativa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Carolina Villarroel, quien fue parte de la tercera versión de la Feria de Servicios y Beneficios para las funcionarias y funcionarios de la mencionada entidad pública de educación parvularia, que tuvo lugar en el Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum) de Punta Arenas, la tarde del sábado 11 de octubre de 2025. 

 

Esta esperada instancia es organizada por el Servicio de Bienestar de la Junji y tuvo cientos de participantes. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de las y los funcionarios y sus cargas familiares, con la participación de distintas entidades y servicios públicos, prestaciones gratuitas, atenciones personalizadas y acciones de difusión. También hubo espacios lúdicos y premios.

 

La directora regional de la Junji Magallanes, Paola Valenzuela Pino, agradeció la participación de representantes de la Caja "La Araucana"; la Fundación "Arturo López Pérez"; el Fondo Nacional de la Salud (Fonasa); Secretaría Regional Ministerial de la Salud; el Servicio de Registro Civil e Identificación; la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Tránsito y operativos caninos y felinos de la Municipalidad de Punta Arenas; el Servicio de Salud y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg).

 

Quien aprovechó de tramitar una nueva cédula de identidad para su hijo fue la encargada de Capacitación y Gestión de Desempeño de la Junji Magallanes, Viviana Santana Chaura. “Tengo una evaluación positiva de contar con una feria para los funcionarios. El Registro Civil nos atendió como familia, de forma expedita y estamos agradecidos. El sábado acomoda por los horarios laborales”, afirmó.  

 

De la misma forma, estuvieron el Servicio de la Vivienda y Urbanismo (Serviu); Banco Estado; la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb); el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac); la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi); el Centro Dental "Ventus"; la Caja de Ahorros de Empleados Públicos; la Asociación Chilena de Seguridad (Achs); la Mesa de Equidad de Género de la Junji; Recasur; el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y el Mamógrafo Móvil.

 

Angye Mardones es analista de la Unidad de Personal y llevó a su gatita “Manchita” al operativo felino. “Fue una experiencia muy significativa, no sólo por el compromiso de la Junji con el bienestar integral de las familias sino por la posibilidad de acercar beneficios a las y los funcionarios y sus mascotas. Llevé a “Manchita” a recibir sus vacunas y todo fue organizado y profesional. Gracias a los que hicieron posible esta valiosa jornada”, enfatizó.

 

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, felicitó la iniciativa organizada por Bienestar con apoyo de funcionarios de otras subdirecciones de la Junji Magallanes. “Se hace un gran despliegue para acercar los servicios e instituciones, fue una jornada muy productiva y aportadora para la calidad de vida de los asistentes”, concluyó.


juguetecampaña

LA CAMPAÑA DEL JUGUETE 2025 BUSCA SUPERAR CIFRAS DEL AÑO PASADO EN BENEFICIO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LA JUNJI

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

Leer Más

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

CMTA 1
nuestrospodcast
stand 2

LA JUNJI MAGALLANES VIVIÓ CON ÉXITO LA TERCERA FERIA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS PARA SUS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
stand 2

LA JUNJI MAGALLANES VIVIÓ CON ÉXITO LA TERCERA FERIA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS PARA SUS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
gorenatales

VECINOS DE NATALES VEN CONCRETARSE SU ANHELADA SEDE DE JUBILADOS DEL HOSPITAL AUGUSTO ESSMANN

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
REFORMA_1

MÁS DE 3.400 PERSONAS MAYORES DE 82 AÑOS YA RECIBIERON EL AUMENTO DE LA PGU EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250