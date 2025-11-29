Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

CARNAVALITO DE LA BIODIVERSIDAD REUNIRÁ A PREESCOLARES EN TORNO A LA NATURALEZA

El martes 2 de diciembre. ​

J

El martes 2 de diciembre, de 10:00 a 12:00 horas, se realizará en el CIJUM (Avenida Salvador Allende 0291) el Carnavalito de la Biodiversidad 2025, actividad dirigida a niños y niñas de 2 a 4 años.

La iniciativa es organizada por Faunagona junto a Constanza Cárdenas Soto, Educadora de Párvulos del Greenhill College, como cierre del proyecto "Wildlife", desarrollado durante el año con los párvulos de dicho establecimiento.

El objetivo es fomentar el respeto y la valoración de la biodiversidad local desde la primera infancia, mediante experiencias lúdicas, artísticas y educativas. La jornada incluirá estaciones de juego, dinámicas sensoriales y una exposición preparada por los niños y niñas del Greenhill College.

La organización invita a colegios, jardines y agrupaciones a participar con presentaciones, talleres, intervenciones o stands relacionados con arte, comunidad y naturaleza.


BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

CARNAVALITO DE LA BIODIVERSIDAD REUNIRÁ A PREESCOLARES EN TORNO A LA NATURALEZA

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

ÍNDICE DE ACTIVIDAD DEL COMERCIO AUMENTÓ 7,1% INTERANUALMENTE EN OCTUBRE DE 2025

MANUEL JOSÉ CORREA SILVA ADVIERTE SOBRE EL CLIMA POLÍTICO NACIONAL Y EL “PUNTO DE NO RETORNO” QUE PODRÍA ENFRENTAR CHILE

SAG MAGALLANES LLAMA A PROTEGER AVES QUE SE ENCUENTRAN EN ÉPOCA DE CRIANZA

