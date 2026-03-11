Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

JAVIERA MORALES INICIA SU SEGUNDO PERÍODO COMO DIPUTADA POR MAGALLANES

La abogada del Frente Amplio fue reelecta para el período legislativo 2026-2030 y comenzará su segundo mandato enfrentando un tratamiento médico por cáncer de mama.

Javiera Morales

La diputada Javiera Morales Alvarado, abogada y militante del Frente Amplio, iniciará este 11 de marzo de 2026 su segundo período como representante de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Morales, nacida en Punta Arenas y de tendencia política de izquierda, tiene 43 años y fue electa por primera vez en 2021, convirtiéndose en una de las parlamentarias más jóvenes en representar a la región en el Congreso.

Durante su primer período legislativo integró diversas comisiones, entre ellas Zonas Extremas y Antártica Chilena y Economía, participando en debates relacionados con descentralización, desarrollo regional y políticas para territorios australes.

En su vida personal es madre de gemelos, aspecto que ha mencionado en distintas oportunidades al abordar temas de conciliación entre vida familiar y trabajo legislativo.

Su segundo mandato comenzará en un contexto complejo en lo personal, luego de informar públicamente que enfrenta un diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, por lo que deberá someterse a tratamiento médico.


Este miércoles 11 la diputada estuvo presente en la ceremonia de juramento: "Por Magallanes, prometo", dijo Morales. 3

De acuerdo con la normativa del Congreso, en casos de ausencia justificada por razones de salud, el escaño parlamentario no es reemplazado. La diputada continúa siendo titular del cargo, aunque temporalmente no participe en votaciones o comisiones.

El nuevo período legislativo se extenderá hasta marzo de 2030.

alejandroriquelmeducci_1773235982_3850504921897081528_29844037547 (1)

ALEJANDRO RIQUELME DUCCI ASUME COMO DIPUTADO POR MAGALLANES E INICIA SU PRIMER PERÍODO EN EL CONGRESO

BANNER AGUAS MAGALLANES 336

“GRACIAS POR TANTO Y PERDÓN POR LO POCO”: PRESIDENTE GABRIEL BORIC SE DESPIDIÓ DE LA MONEDA A HORAS DEL CAMBIO DE MANDO

Leer Más

​El Mandatario recibió los últimos honores de la guardia de Carabineros en el Palacio de La Moneda y expresó su orgullo por haber servido al país durante los últimos cuatro años.

​El Mandatario recibió los últimos honores de la guardia de Carabineros en el Palacio de La Moneda y expresó su orgullo por haber servido al país durante los últimos cuatro años.

presidente boric ultimos honores
luis boric scarpa

PADRE DEL PRESIDENTE BORIC: “EL PUEBLO DE CHILE DEBERÁ DECIDIR MÁS ADELANTE” SOBRE UNA POSIBLE NUEVA CANDIDATURA

crosur constructor
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

carabineros

CARABINEROS DETUVO A DOS PERSONAS EN PUNTA ARENAS TRAS PERSECUCIÓN: INCAUTAN COCAÍNA, ARMAS Y DINERO EN EFECTIVO

BANNER AGUAS MAGALLANES 336
8m 2026

INJUV MAGALLANES DESTACÓ A OCHO JÓVENES MUJERES QUE INSPIRAN LIDERAZGO Y COMPROMISO EN LA REGIÓN

Inicio Año Parvulario 2026 (4)

CON UN LLAMADO A APROVECHAR LA OFERTA PÚBLICA DE JARDINES INFANTILES EN MAGALLANES AUTORIDADES DIERON LA BIENVENIDA AL AÑO PARVULARIO 2026

