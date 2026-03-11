JAVIERA MORALES INICIA SU SEGUNDO PERÍODO COMO DIPUTADA POR MAGALLANES

La diputada Javiera Morales Alvarado, abogada y militante del Frente Amplio, iniciará este 11 de marzo de 2026 su segundo período como representante de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Morales, nacida en Punta Arenas y de tendencia política de izquierda, tiene 43 años y fue electa por primera vez en 2021, convirtiéndose en una de las parlamentarias más jóvenes en representar a la región en el Congreso.

Durante su primer período legislativo integró diversas comisiones, entre ellas Zonas Extremas y Antártica Chilena y Economía, participando en debates relacionados con descentralización, desarrollo regional y políticas para territorios australes.

En su vida personal es madre de gemelos, aspecto que ha mencionado en distintas oportunidades al abordar temas de conciliación entre vida familiar y trabajo legislativo.

Su segundo mandato comenzará en un contexto complejo en lo personal, luego de informar públicamente que enfrenta un diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, por lo que deberá someterse a tratamiento médico.

Este miércoles 11 la diputada estuvo presente en la ceremonia de juramento: "Por Magallanes, prometo", dijo Morales. 3

De acuerdo con la normativa del Congreso, en casos de ausencia justificada por razones de salud, el escaño parlamentario no es reemplazado. La diputada continúa siendo titular del cargo, aunque temporalmente no participe en votaciones o comisiones.

El nuevo período legislativo se extenderá hasta marzo de 2030.