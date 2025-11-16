16 de noviembre de 2025
SENADOR KARIM BIANCHI ESPERA BUENOS RESULTADOS PARA SU PADRE CARLOS BIANCHI CANDIDATO A DIPUTADO
Elecciones 2025.
El senador Bianchi encontró lento el proceso, lo que atribuyó a que hay muchos vocales de mesa nuevos, debido a una renovación de personas que cumplen esta labor. Dijo esperar los resultados con optimismo.
