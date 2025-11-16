Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de noviembre de 2025

SENADOR KARIM BIANCHI ESPERA BUENOS RESULTADOS PARA SU PADRE CARLOS BIANCHI CANDIDATO A DIPUTADO

Elecciones 2025. ​

karim

El senador Bianchi encontró lento el proceso, lo que atribuyó a que hay muchos vocales de mesa nuevos, debido a una renovación de personas que cumplen esta labor. Dijo esperar los resultados con optimismo.


bianchi

CANDIDATO A DIPUTADO CARLOS BIANCHI DESTACÓ EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECCIONARIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

“TODO CHILENO O EXTRANJERO QUE LLEGUE ANTES DE LAS 18 HRS A SU LOCAL DE VOTACIÓN DEBE SER RECIBIDO”: SEREMI ANDRO MIMICA GUERERO REFUERZA REGLAS DEL PROCESO ELECTORAL

Leer Más

Magallanes decide, Polar Comunicaciones informa.

Magallanes decide, Polar Comunicaciones informa.

andromimica
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-11-16 at 17

“TODO SE HA DESARROLLADO CON TRANQUILIDAD”: DELEGADO GUILLERMO RUIZ ENTREGA BALANCE MATINAL DE LAS ELECCIONES EN LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
WhatsApp Image 2025-11-16 at 17

“TODO SE HA DESARROLLADO CON TRANQUILIDAD”: DELEGADO GUILLERMO RUIZ ENTREGA BALANCE MATINAL DE LAS ELECCIONES EN LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
claudio

ALCALDE CLAUDIO RADONICH EXPRESÓ QUE EL PROCESO SE HA DESARROLLADO NORMAL DESDE LAS PRIMERAS HORAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
patinaje

ESCUELA DE PATINAJE TRAVELLING SKATE AUSTRAL HIZO UN BALANCE POSITIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL OPEN INTERNACIONAL DE PUERTO NATALES