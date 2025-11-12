Punta Arenas,
12 de noviembre de 2025

RAMÓN AGUILAR, EL CANDIDATO DE KAISER QUE BUSCA REINSTAURAR LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN POLICIAL

​Aguilar, militante del Partido Nacional Libertario, sostiene que comparte plenamente los lineamientos del abanderado presidencial, especialmente en materia de seguridad pública, uno de los ejes que más preocupa a la ciudadanía.

raguilarcandidato

​A sus 58 años, el magallánico Ramón Aguilar Tobar, busca representar a la región de Magallanes en el Parlamento y ser una pieza clave en la concreción del plan de gobierno de su candidato a la primera magistratura, Johannes Kaiser.

Aguilar, militante del Partido Nacional Libertario, sostiene que comparte plenamente los lineamientos del abanderado presidencial, especialmente en materia de seguridad pública, uno de los ejes que más preocupa a la ciudadanía. “Mi compromiso es con los magallánicos y con todos los chilenos que hoy viven con miedo. Necesitamos devolver el orden y la tranquilidad al país”, enfatiza.

Entre sus propuestas más destacadas se encuentra la reinstauración de las escuelas de formación policial en la Región de Magallanes, una medida que, según el candidato, permitiría reforzar la dotación policial de manera inmediata. “Estas escuelas son una excelente herramienta para los turbulentos momentos que vive el país. Permiten aumentar el número de funcionarios disponibles, asignando a los formados en estas unidades tareas más administrativas como tránsito o papeleo, y dejando a los efectivos egresados de escuela enfocados en situaciones más complejas”, explica Aguilar.

El postulante sostiene que la seguridad debe volver a ser prioridad nacional y que es necesario fortalecer las instituciones policiales mediante formación, disciplina y respaldo político. “Chile necesita una fuerza policial moderna, pero también una autoridad que confíe y respalde a quienes nos protegen”, añade.

Finalmente, Aguilar hace un llamado a los votantes del actual diputado Nacional Libertario, Johannes Kaiser, a entregarle su preferencia como diputado. “Es fundamental que el próximo presidente cuente con el respaldo necesario tanto en la Cámara como en el Senado. Si queremos cambios reales, necesitamos un Congreso que esté alineado con esa visión de país”, señala.

raguilarcandidato

RAMÓN AGUILAR, EL CANDIDATO DE KAISER QUE BUSCA REINSTAURAR LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN POLICIAL

POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES

Leer Más

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

Fotos Magellanic Mack (4)

ESPECIALISTAS DE SALFA EN MAGALLANES COMPETIRÁN EN EE. UU. POR EL TÍTULO MUNDIAL DEL MACK MASTERS 2025

mineducachsconvenio

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINEDUC Y LA ACHS PERMITIRÁ IMPLEMENTAR ACCIONES FORMATIVAS Y DE PREVENCIÓN EN LAS COMUNIDADES ESCOLARES

fondosocialnatales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA ENTREGA FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A CUATRO ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA