RAMÓN AGUILAR, EL CANDIDATO DE KAISER QUE BUSCA REINSTAURAR LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN POLICIAL

​A sus 58 años, el magallánico Ramón Aguilar Tobar, busca representar a la región de Magallanes en el Parlamento y ser una pieza clave en la concreción del plan de gobierno de su candidato a la primera magistratura, Johannes Kaiser.



Aguilar, militante del Partido Nacional Libertario, sostiene que comparte plenamente los lineamientos del abanderado presidencial, especialmente en materia de seguridad pública, uno de los ejes que más preocupa a la ciudadanía. “Mi compromiso es con los magallánicos y con todos los chilenos que hoy viven con miedo. Necesitamos devolver el orden y la tranquilidad al país”, enfatiza.



Entre sus propuestas más destacadas se encuentra la reinstauración de las escuelas de formación policial en la Región de Magallanes, una medida que, según el candidato, permitiría reforzar la dotación policial de manera inmediata. “Estas escuelas son una excelente herramienta para los turbulentos momentos que vive el país. Permiten aumentar el número de funcionarios disponibles, asignando a los formados en estas unidades tareas más administrativas como tránsito o papeleo, y dejando a los efectivos egresados de escuela enfocados en situaciones más complejas”, explica Aguilar.



El postulante sostiene que la seguridad debe volver a ser prioridad nacional y que es necesario fortalecer las instituciones policiales mediante formación, disciplina y respaldo político. “Chile necesita una fuerza policial moderna, pero también una autoridad que confíe y respalde a quienes nos protegen”, añade.



Finalmente, Aguilar hace un llamado a los votantes del actual diputado Nacional Libertario, Johannes Kaiser, a entregarle su preferencia como diputado. “Es fundamental que el próximo presidente cuente con el respaldo necesario tanto en la Cámara como en el Senado. Si queremos cambios reales, necesitamos un Congreso que esté alineado con esa visión de país”, señala.

