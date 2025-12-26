Punta Arenas,
26 de diciembre de 2025

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

BALANCE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (3)

La Municipalidad de Punta Arenas realizó este viernes un balance de seguridad pública respecto de los hechos registrados durante la jornada de ayer jueves 25 de diciembre, en el marco de las celebraciones de Navidad, destacando que, si bien en términos generales la ciudad se mantuvo tranquila, se registraron incidentes relevantes en el sector céntrico.


El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que los hechos más complejos estuvieron vinculados principalmente al consumo de alcohol y a situaciones de violencia en la vía pública. "En términos globales fue una jornada tranquila, pero tuvimos algunos problemas en la parte central de la ciudad. Lo más grave fue un accidente protagonizado por un conductor en estado de ebriedad que provocó daños al mobiliario urbano por cerca de cinco millones de pesos, huyó del lugar y fue detenido a una cuadra", indicó el jefe comunal, agregando que el municipio ejercerá las acciones judiciales correspondientes para la reposición de los daños.


A ello se sumó una riña de alta complejidad registrada cerca de las 05:30 horas en calle Bories, también captada por las cámaras de Seguridad Pública Municipal, donde se observó a un grupo numeroso de jóvenes enfrentándose, uno de ellos portando un machete. "Es extremadamente grave que en una celebración nos encontremos con personas portando armas de este tipo. Son situaciones que no estamos acostumbrados a ver y que generan un alto riesgo para la comunidad", sostuvo Radonich, precisando que los antecedentes fueron entregados a Carabineros, aunque la demora en la llegada del personal policial impidió detenciones en el lugar.


El alcalde también recordó un incidente previo ocurrido en Avenida España, donde un individuo intentó agredir a un conductor con un arma, reiterando el llamado al autocuidado y a la responsabilidad individual durante estas fechas. "Sabemos que hay más celebraciones y más consumo de alcohol, pero eso no puede traducirse en poner en riesgo a otros. El municipio colabora con personal y cámaras, pero frente a hechos de violencia dependemos directamente de las policías", enfatizó.


Desde Seguridad Pública Municipal, la funcionaria Karen Rendoll explicó que ambos procedimientos fueron detectados oportunamente gracias al sistema de televigilancia. "Durante la madrugada del jueves tuvimos dos procedimientos de relevancia captados por nuestra central de cámaras: el accidente con daños a mobiliario público y una riña de gran magnitud, con cerca de 40 a 50 personas, a la salida de un local nocturno. En ambos casos se activaron los protocolos y se entregaron los registros a Carabineros para las investigaciones correspondientes", señaló.


Finalmente, desde la administración comunal reiteraron el llamado a la comunidad a colaborar con información relevante a través de la línea 800 800 134 y a reforzar el autocuidado durante las celebraciones de fin de año, con el objetivo de evitar hechos que afecten la seguridad de vecinos y visitantes, así como el patrimonio público de la ciudad.


DETIENEN INGRESO DE COCAÍNA A MAGALLANES TRAS OPERATIVO POLICIAL EN PUNTA ARENAS: 6 KILOS DE DROGA AVALUADOS EN $120 MILLONES

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

Vialidad-MOP

RESCATANDO EL VALOR ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL EX AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

centro-espacial-nacional-altura

INAUGURAN CENTRO ESPACIAL NACIONAL DONDE SE FABRICARÁN SATÉLITES CHILENOS

