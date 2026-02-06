Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de febrero de 2026

MINVU DA UN PASO CLAVE PARA LA PAVIMENTACIÓN DEFINITIVA DEL PASAJE ACONCAGUA

​Durante el primer semestre se iniciará la licitación de esta obra largamente esperada en el Barrio Río de la Mano de Punta Arenas, que busca resolver problemas históricos de conectividad y seguridad vial.

MINVU - Mejoramiento del Pasaje Aconcagua_1

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) concretará un nuevo avance en materia de infraestructura urbana en la capital regional, tras la aprobación de los recursos necesarios para el mejoramiento integral del Pasaje Aconcagua, entre las calles Gaspar Marín y Guillermo Pérez de Arce, en el Barrio Río de la Mano.

 

La iniciativa considera una inversión de 1.304 millones de pesos, financiados por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y permitirá ejecutar una obra de ingeniería destinada a dar una solución definitiva a las dificultades de circulación vehicular y peatonal que presenta actualmente esta vía.

 

Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, explicó que “este proyecto responde a una demanda sentida de la comunidad y fue abordado por el Minvu desde su etapa de diseño como una obra integral, considerando las complejidades propias del sector, para entregar una solución duradera a las vecinas y vecinos que viven y transitan por el Pasaje Aconcagua”.

 

El pasaje se caracteriza por su ancho reducido y una pendiente pronunciada, condiciones que dificultan su uso cotidiano y que se ven agravadas durante el invierno por la falta de pavimentación, la formación de baches, problemas de iluminación y accesos domiciliarios deficientes.

 

La intervención contempla la pavimentación de 160 metros de calzada y la construcción de nuevas aceras, incorporando rebajes y dispositivos de rodado en cruces, lo que facilitará el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Además, se consideran obras de señalización vial, iluminación pública y un sistema de evacuación de aguas lluvias.

 

Debido a la topografía del sector, el proyecto incluirá la construcción de muros de contención de hormigón armado y la instalación de soleras, asegurando condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad y durabilidad de la infraestructura.

 

En relación con los plazos, el director regional (s) del SERVIU, Omar González Asenjo, señaló que “una vez traspasados los recursos a nuestro Servicio, proyectamos publicar la licitación durante el primer semestre de este año y asumir la labor de unidad técnica durante la ejecución de las obras, cuyo plazo estimado es de 12 meses corridos”.


La ejecución de este proyecto permitirá elevar el estándar urbano del sector, fortaleciendo la conectividad y la calidad del entorno en un área que concentra viviendas y diversos servicios, como establecimientos educacionales, centros de salud, recintos deportivos, servicios de seguridad y comercio local.

 

Cabe destacar que la iniciativa obtuvo Recomendación Satisfactoria por parte de la Seremi de Desarrollo Social y Familia en octubre del año pasado y fue aprobada por el pleno del Consejo Regional el 13 de enero de 2026, permitiendo avanzar hacia su etapa de licitación y posterior construcción.


MINVU - Obras de vialidad en Torres del Paine_2

AVANZAN LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN CALLES DE CERRO CASTILLO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONGRESO FUTURO LIBERA TODAS SUS CHARLAS 2026 Y CONSOLIDA SU CONTENIDO COMO BIEN PÚBLICO

Leer Más

​El encuentro desarrollado en enero pasado, contó con más de 120 expertos nacionales y extranjeros en diversas materias. Ahora cualquier persona en cualquier lugar, podrá acceder a ese material.

​El encuentro desarrollado en enero pasado, contó con más de 120 expertos nacionales y extranjeros en diversas materias. Ahora cualquier persona en cualquier lugar, podrá acceder a ese material.

monique-morrow-en-congreso-futuro-2026-jt0051
nuestrospodcast
MINVU - Mejoramiento del Pasaje Aconcagua_1

MINVU DA UN PASO CLAVE PARA LA PAVIMENTACIÓN DEFINITIVA DEL PASAJE ACONCAGUA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
MINVU - Mejoramiento del Pasaje Aconcagua_1

MINVU DA UN PASO CLAVE PARA LA PAVIMENTACIÓN DEFINITIVA DEL PASAJE ACONCAGUA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Cesar Nahuelquin Molina

PUNTA ARENAS DIRÁ PRESENTE EN EL NACIONAL SUB 15 DE FÚTBOL QUE SE JUGARÁ EN OSORNO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
LUMINARIAS VILLA ANDREA (7)

MUNICIPIO FINALIZA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN EL SECTOR VILLA ANDREA