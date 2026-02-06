MINVU DA UN PASO CLAVE PARA LA PAVIMENTACIÓN DEFINITIVA DEL PASAJE ACONCAGUA

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) concretará un nuevo avance en materia de infraestructura urbana en la capital regional, tras la aprobación de los recursos necesarios para el mejoramiento integral del Pasaje Aconcagua, entre las calles Gaspar Marín y Guillermo Pérez de Arce, en el Barrio Río de la Mano.

La iniciativa considera una inversión de 1.304 millones de pesos, financiados por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y permitirá ejecutar una obra de ingeniería destinada a dar una solución definitiva a las dificultades de circulación vehicular y peatonal que presenta actualmente esta vía.

Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, explicó que “este proyecto responde a una demanda sentida de la comunidad y fue abordado por el Minvu desde su etapa de diseño como una obra integral, considerando las complejidades propias del sector, para entregar una solución duradera a las vecinas y vecinos que viven y transitan por el Pasaje Aconcagua”.

El pasaje se caracteriza por su ancho reducido y una pendiente pronunciada, condiciones que dificultan su uso cotidiano y que se ven agravadas durante el invierno por la falta de pavimentación, la formación de baches, problemas de iluminación y accesos domiciliarios deficientes.

La intervención contempla la pavimentación de 160 metros de calzada y la construcción de nuevas aceras, incorporando rebajes y dispositivos de rodado en cruces, lo que facilitará el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Además, se consideran obras de señalización vial, iluminación pública y un sistema de evacuación de aguas lluvias.

Debido a la topografía del sector, el proyecto incluirá la construcción de muros de contención de hormigón armado y la instalación de soleras, asegurando condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad y durabilidad de la infraestructura.

En relación con los plazos, el director regional (s) del SERVIU, Omar González Asenjo, señaló que “una vez traspasados los recursos a nuestro Servicio, proyectamos publicar la licitación durante el primer semestre de este año y asumir la labor de unidad técnica durante la ejecución de las obras, cuyo plazo estimado es de 12 meses corridos”.





La ejecución de este proyecto permitirá elevar el estándar urbano del sector, fortaleciendo la conectividad y la calidad del entorno en un área que concentra viviendas y diversos servicios, como establecimientos educacionales, centros de salud, recintos deportivos, servicios de seguridad y comercio local.

Cabe destacar que la iniciativa obtuvo Recomendación Satisfactoria por parte de la Seremi de Desarrollo Social y Familia en octubre del año pasado y fue aprobada por el pleno del Consejo Regional el 13 de enero de 2026, permitiendo avanzar hacia su etapa de licitación y posterior construcción.

