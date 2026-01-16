EMBAJADORA DE CROACIA DESTACA RESCATE PATRIMONIAL EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE AVENIDA COLÓN

La embajadora de la República de Croacia en Chile, Mira Martinec, visitó junto al director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes, Omar González Asenjo, las obras que se ejecutan en Avenida Cristóbal Colón, en el tramo comprendido entre José Ignacio Zenteno y Patagona, como parte del Llamado N° 33 del Programa de Pavimentación Participativa.

La intervención en este sector emblemático de la capital regional registra un 62% de avance y contempla la renovación integral de calzada, veredas y estacionamientos, junto con la conservación de un área de empedrado frente al Mirador de los Soñadores, decisión acordada entre el municipio y la comunidad, y ajustada técnicamente por el SERVIU para su correcta materialización.

En ese contexto, la embajadora de Croacia valoró el sentido patrimonial de la obra y su vínculo con la historia migratoria de la ciudad. “Este empedrado no es solo una mejora urbana; es parte de nuestra tradición y de la historia de los primeros croatas y de otros inmigrantes que llegaron a Punta Arenas. Es un trabajo de piedra que refleja una técnica y una cultura que también reconocemos en Croacia”, señaló.

La diplomática destacó, además, el potencial turístico del sector intervenido, subrayando que la puesta en valor del empedrado permitirá relevar la identidad multicultural de la ciudad. “Este lugar tiene una vista privilegiada al mar y, en el futuro, puede transformarse en un punto donde quienes visiten Punta Arenas conozcan no solo su paisaje, sino también la historia de quienes ayudaron a construirla”, agregó.

Por su parte, el director (s) del SERVIU Magallanes explicó que el proyecto nace desde la participación directa de la comunidad organizada. “Este tipo de obras surge a partir de la postulación de los propios vecinos, a través de comités de pavimentación participativa con apoyo del municipio. En este caso, al momento de licitar, se generó un trabajo coordinado con la Municipalidad de Punta Arenas y la comunidad croata para definir la conservación del empedrado y no intervenirlo completamente con hormigón”, indicó Omar González.

El directivo detalló que, para asegurar la durabilidad y seguridad de la superficie, la empresa constructora debió incorporar mano de obra especializada en la técnica de instalación del empedrado, recibiendo además orientación desde la comunidad croata respecto del método tradicional. “El objetivo es que este pavimento no solo conserve su valor histórico, sino que cumpla con los estándares técnicos necesarios para su uso y mantención en el tiempo”, precisó.

Las obras en Avenida Colón consideran una calzada de 7 metros de ancho, veredas peatonales de 2 metros, estacionamientos en el costado norte, accesos vehiculares y elementos de accesibilidad universal. La inversión sectorial destinada a este tramo alcanza los 303 millones de pesos y los trabajos se iniciaron a mediados de septiembre de 2025, proyectándose su término durante las próximas semanas.

Desde el SERVIU se informó que se encuentra en evaluación, junto a la municipalidad, la implementación de medidas complementarias para proteger el empedrado, entre ellas la eventual restricción del tránsito de vehículos de alto tonelaje, con el fin de resguardar esta obra de alto valor urbano y patrimonial para la ciudad.

Llamado N° 33

En el caso de Punta Arenas, el Llamado N° 33 del Programa de Pavimentación Participativa considera una inversión de más de 4.552 millones de pesos, destinada a la ejecución de obras que actualmente registran un 85% de avance. "A nivel comunal, el contrato contempla 46 tramos intervenidos, incorporando reposición de veredas, construcción de estacionamientos y calzadas, muros de contención y diversas mejoras en materia de seguridad vial", comentó el Director (s) del SERVIU.

En el ámbito regional, este programa mantiene trabajos activos en las comunas de Primavera, Cabo de Hornos y Timaukel, sumando más de 10 kilómetros lineales de pavimentación y mejoramiento urbano en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

“Este contrato implica una operación simultánea en cuatro comunas, permitiendo desarrollar calzadas, aceras y accesos que mejoran la vida de cientos de familias. En total, la inversión supera los 11 mil millones de pesos, lo que nos ha permitido intervenir sectores que por años esperaban una modernización de este nivel”, finalizó la autoridad.

