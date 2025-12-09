SERVIU MAGALLANES REFUERZA LA FISCALIZACIÓN Y CONCRETA LA RECUPERACIÓN DE UNA NUEVA VIVIENDA SOCIAL

El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) Magallanes y de la Antártica Chilena ejecutó hoy un nuevo operativo de recuperación de una vivienda social correspondiente al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49). La acción fue encabezada por el Director (s) del Servicio, Omar González Asenjo, junto al equipo de Fiscalización, en el marco del proceso regional que busca resguardar el buen uso de los subsidios habitacionales y asegurar que estos lleguen a las familias que realmente los necesitan.

La vivienda fue restituida de manera voluntaria por su beneficiaria, luego de que un procedimiento administrativo confirmara el incumplimiento de la obligación de habitar el inmueble, una de las condiciones centrales establecidas en el DS49. Este caso se suma a otras dos recuperaciones concretadas durante 2024–2025, consolidando un precedente regional en materia de fiscalización y restitución pacífica de viviendas.

"Estamos recuperando la tercera vivienda a raíz del procedimiento de fiscalización que lleva nuestra unidad, donde sus funcionarios realizan un trabajo diario verificando que las familias cumplan con las obligaciones que establece el DS49. En este caso, la beneficiaria reconoció el incumplimiento y entregó voluntariamente la vivienda para ser reasignada a otra familia", señaló el Director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo.

Durante el bienio 2024–2025, el SERVIU ha fiscalizado 1.839 viviendas en 20 conjuntos habitacionales de la región, verificando el correcto uso del 75% de ellas. El 25% restante se mantiene en seguimiento por situaciones que podrían constituir incumplimientos, como desocupación prolongada, arriendo informal o cesión a terceros sin autorización. Este trabajo ha permitido detectar casos con evidencia suficiente para iniciar procedimientos administrativos y, en situaciones como la de hoy, lograr restituciones voluntarias.

"En este caso particular realizamos más de diez fiscalizaciones en distintos días y horarios, lo que permitió confirmar la situación y avanzar con todas las garantías hacia la entrega voluntaria del inmueble. Nuestro enfoque combina prevención, diálogo comunitario y actuación conforme a la normativa", explicó Melisa Cárdenas Soto, encargada de la Unidad de Fiscalización de Viviendas.

El equipo de Fiscalización ha fortalecido su metodología desde 2023, incorporando visitas tempranas a todos los conjuntos habitacionales recién entregados, charlas informativas con las comunidades y canales formales para denuncias anónimas. Este enfoque ha permitido orientar oportunamente los esfuerzos hacia casos de interés administrativo y promover un uso adecuado de las viviendas sociales.

"Nuestro foco es que las viviendas que se construyen con recursos del Estado sean habitadas por quienes realmente las necesitan. Este trabajo forma parte del compromiso institucional con la transparencia, la probidad y la buena ejecución del Plan de Emergencia Habitacional", añadió González.

Tras la recuperación del inmueble, el SERVIU iniciará un proceso de evaluación técnica para su reparación y posterior reasignación a una familia beneficiaria del DS49, asegurando así la continuidad del programa y el uso eficiente de los recursos públicos.

​

