PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONCESIÓN DE DESTINO TURÍSTICO “MÁS ATRACTIVO” QUE LAS TORRES DEL PAINE

La última sesión plenaria del Consejo Regional tuvo pronunciamientos favorables y esperanzadores para las y los emprendedores de Magallanes, así como también un fortalecimiento del turismo en la provincia Antártica; y la vivienda y la educación en la ciudad de Punta Arenas.

El destino turístico “más atractivo” que las Torres del Paine

La municipalidad de Cabo de Hornos pidió la concesión de uso gratuito, por cinco años más, de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 Dientes de Navarino, que mantiene desde el año 2010.

El objetivo es construir infraestructura habilitante del sendero que entreguen condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y conservación ambiental. Ello, a fin de fortalecer el lugar el atractivo turístico internacional.

Dentro de la propuesta, desde la municipalidad apuntaron a la instalación de señalética integral, pasarelas en sectores de turberas, habilitación de zonas de campamento en pirca, también de baños secos y otros elementos de seguridad en alta pendiente.

En suma, los tramos hacen 30,8 hectáreas dentro de la Reserva de la Biósfera y Sitio Prioritario de Conservación Cabo de Hornos, además del Bien Nacional Protegido Río Robalo-Navarino. Ninguna de las intervenciones generaría afectaciones importantes al ecosistema natural, según lo informado por el ministerio de Bienes Nacionales.

Tras la votación favorable, que tuvo observaciones de los consejeros regionales respecto a la materialización de los elementos prometidos por la municipalidad, el Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, resaltó:

“Hoy la ruta de Dientes de Navarino es una que está permanentemente siendo parte de los destinos de la gente que hace estos circuitos (senderismo y montañismo) y es también una a la que le falta mucho para estar en plenas condiciones. Entregar estos terrenos permite levantar los proyectos pertinentes (…) Es una ruta que inclusive diversifica la oferta regional”.

La máxima autoridad regional, tras haber podido conocer en profundidad las experiencias de aventureros congregados en la pasada Cumbre Mundial de Turismo Aventura (Adventure Travel World Summit, ATWS) realizada en 2025 en la provincia de Última Esperanza, recordó que “el comentario de la gente que sigue estas rutas lo ven tanto o más atractivo que las Torres del Paine”: “Esto es un aporte al desarrollo que puede tener la comuna, y particularmente Puerto Williams”.

Al rescate de un edificio educacional histórico

Desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación se presentó el proyecto: “Conservación Envolvente Térmica y Otras Partidas Asociadas C.E.I.A., Punta Arenas”, que busca mejorar el desempeño térmico y la habitabilidad del Centro de Educación Integral de Adultos (CEIA) de la capital regional, donde se enseña en educación básica y media a adultos, en jornada diurna y vespertina. Las mejoras contemplan la disminución de pérdida energética y la reducción de costos asociados a la calefacción.

La aislación considera los muros de albañilería, el cielo del edificio principal; recambio de todas las ventanas por unas de termopanel; también el reemplazo de las puertas de salida de emergencia; de la cubierta del gimnasio, el que incluirá aislación y renovación del sistema de aguas lluvias; reacondicionamiento del piso de madera en el segundo y tercer nivel; y el mejoramiento de la iluminación del gimnasio.

El monto aprobado fue de $819.397.000, beneficiando a 177 estudiantes, sin considerar en este último número a la comunidad alrededor de ellos.

El Gobernador Flies valoró que “el CEIA en Punta Arenas cumple un rol fundamental: no solamente en educación de adultos, sino que en distintos procesos educativos. Es un edificio que data de los años 30-40 y necesitaba efectivamente mejoras como las de otros establecimientos que ha apoyado el Gobierno Regional”.

“Hoy tenemos un dato no menor de adultos jóvenes que tienen analfabetismo funcional o no han terminado sus estudios tanto básicos como enseñanza media. El centro cumple múltiples funciones y está muy bien ubicado para la población”, concluyó.

Sube el estándar del Loteo del Mar

Otra de las mociones aprobadas en la última sesión fue la del “Mejoramiento Barrio Loteo del Mar, Etapa II, Punta Arenas”. El monto aprobado fue de $537.076.000, los que se suman a los recursos sectoriales de $470.642.000, sumando así un total de $1.007.718.000.

La propuesta se enmarca en el proyecto ‘Quiero Mi Barrio’ que, contó la máxima autoridad regional, “en general, (tienen que ver) con barrios que tienen sus años u otros que no contaban con las facilidades de los proyectos que está respaldando el Gobierno Regional, especialmente en el tipo de calle o plazoleta: no cumplían con los estándares que hoy, por lo menos, mejoran las condiciones de entorno. Y particularmente en un barrio sensible, clásico, cercano a avenida Independencia, que fue respaldado anteriormente por el Gobierno Regional”.

Otros

El pleno del Consejo Regional también aprobó la planificación programática 2026 del FOSIS en materia de Emprendimiento, programas que serán financiados con recursos de Inversión Regional de Asignación Local (IRAL).

El objetivo es optimizar el proceso de toma de decisiones sobre la focalización de recursos, garantizando la pertinencia de dichos fondos, asociados al desarrollo e implementación de estrategias destinadas a enfrentar los problemas de pobreza existentes en Magallanes.

IRAL tiene cuatro líneas: Emprendamos Básico, Emprendamos Avanzado, Emprendamos Grupal y Emprendamos Grupal Autogestionado.

En total serán $237.700.000.

