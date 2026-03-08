Punta Arenas,
8 de marzo de 2026

ASÍ HAN CRECIDO LOS GATITOS DEL “CATBINERO” NARUTO EN PORVENIR: TODOS YA TIENEN HOGAR ASIGNADO

​Las cinco crías del popular gato adoptado por Carabineros de la Tercera Comisaría de Porvenir han crecido durante su primera semana de vida y ya cuentan con familias que los adoptarán.

catbinero 1

El “catbinero” Naruto, el gatito que se hizo viral tras ser adoptado por Carabineros en la Tercera Comisaría de Porvenir, sigue generando ternura en redes sociales. Durante los últimos días se compartieron nuevas imágenes que muestran cómo han crecido sus cinco gatitos, quienes nacieron tras una inesperada historia familiar junto a su compañera Aurora.

A través de la cuenta de Instagram del popular felino, se publicaron fotografías de los pequeños, donde se puede apreciar su crecimiento durante sus primeros días de vida. En la publicación también destacaron el rol de Naruto como un “padre responsable”, lo que rápidamente generó reacciones de cariño entre los seguidores del conocido gato policial.

La historia llamó la atención porque la paternidad de Naruto fue inesperada. Según se comentó en redes sociales y fue consignado por medios locales, el felino estaba castrado, por lo que la llegada de los cinco gatitos sorprendió incluso a quienes lo cuidan en la comisaría.

Desde la cuenta del “general michi” también se informó que todos los gatitos ya tienen dueños asignados, por lo que serán entregados en adopción responsable cuando llegue el momento adecuado. La noticia fue celebrada por seguidores del gatito, quienes han seguido de cerca la vida del felino que se transformó en una pequeña celebridad desde Porvenir para toda la región.




