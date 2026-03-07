EQUIPO DIRECTIVO DE LA ESCUELA MANUEL BULNES ES SELECCIONADO EN PROGRAMA NACIONAL DE LIDERAZGO EDUCATIVO DEL MINEDUC

La Escuela Manuel Bulnes inició el año escolar con una noticia que fue ampliamente valorada por su comunidad educativa. La directora del establecimiento, Vanessa Mansilla Wolf, junto a la jefa de la Unidad Técnico Pedagógica, Vanessa Panichini Miranda, fueron seleccionadas como becarias del Programa de Acompañamiento a Directivos/as Noveles del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación.

Se trata de una instancia formativa de carácter nacional a la que postulan equipos directivos de todo el país y que busca fortalecer las competencias de liderazgo pedagógico y gestión educativa en establecimientos escolares. La participación en este programa representa un reconocimiento al trabajo que realiza el equipo directivo del establecimiento.

El programa es ejecutado por la Universidad Católica de Temuco y contempla la certificación del diplomado “Desarrollo de Competencias de Liderazgo para Directivos Noveles”. A través de esta formación, las autoridades educativas participantes podrán profundizar herramientas de gestión, liderazgo pedagógico y acompañamiento a las comunidades escolares.

Desde la comunidad educativa de la Escuela Manuel Bulnes destacaron este logro como una señal del compromiso permanente con el mejoramiento educativo y con la generación de más y mejores oportunidades para sus estudiantes. El reconocimiento marca el inicio del año escolar reafirmando el enfoque del establecimiento en el fortalecimiento de la educación y el liderazgo educativo.