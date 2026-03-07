Punta Arenas,
7 de marzo de 2026

EQUIPO DIRECTIVO DE LA ESCUELA MANUEL BULNES ES SELECCIONADO EN PROGRAMA NACIONAL DE LIDERAZGO EDUCATIVO DEL MINEDUC

La directora Vanessa Mansilla Wolf y la jefa de UTP Vanessa Panichini Miranda fueron seleccionadas como becarias en un programa formativo del Ministerio de Educación orientado a fortalecer el liderazgo pedagógico.

Equipo Directivo Escuela Manuel Bulnes

La Escuela Manuel Bulnes inició el año escolar con una noticia que fue ampliamente valorada por su comunidad educativa. La directora del establecimiento, Vanessa Mansilla Wolf, junto a la jefa de la Unidad Técnico Pedagógica, Vanessa Panichini Miranda, fueron seleccionadas como becarias del Programa de Acompañamiento a Directivos/as Noveles del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación.

Se trata de una instancia formativa de carácter nacional a la que postulan equipos directivos de todo el país y que busca fortalecer las competencias de liderazgo pedagógico y gestión educativa en establecimientos escolares. La participación en este programa representa un reconocimiento al trabajo que realiza el equipo directivo del establecimiento.

El programa es ejecutado por la Universidad Católica de Temuco y contempla la certificación del diplomado “Desarrollo de Competencias de Liderazgo para Directivos Noveles”. A través de esta formación, las autoridades educativas participantes podrán profundizar herramientas de gestión, liderazgo pedagógico y acompañamiento a las comunidades escolares.

Desde la comunidad educativa de la Escuela Manuel Bulnes destacaron este logro como una señal del compromiso permanente con el mejoramiento educativo y con la generación de más y mejores oportunidades para sus estudiantes. El reconocimiento marca el inicio del año escolar reafirmando el enfoque del establecimiento en el fortalecimiento de la educación y el liderazgo educativo.

LLEGARON NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES A LA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO APLICÓ 2.514 MULTAS Y EVITÓ 27 HUELGAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

PUBLICAN RESULTADOS PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL KAWÉSQAR