CLUB DE HOCKEY MAGALLÁNICO INVITA A PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO GRATUITA DE PATINAJE Y HOCKEY

El club de hockey más antiguo de la Región de Magallanes, fundado en 2014, abrió su convocatoria a niños, jóvenes y adultos, damas y varones, para participar en su Escuela de Verano de Patinaje en Hielo y Técnicas de Hockey en Hielo y en Línea (roller), iniciativa inédita en la región que se desarrollará durante los meses de verano en Punta Arenas.

Durante todo el mes de enero, la escuela será completamente gratuita para las y los participantes. A partir de febrero, las clases continuarán siendo gratuitas para quienes se encuentren en el Tramo 1 del Registro Social de Hogares, mientras que para el resto de los inscritos se aplicará un cobro solidario de $15.000 mensuales, con un valor rebajado de $10.000 en el caso de hermanos.

Desde el club destacaron que esta iniciativa es posible gracias a un trabajo sostenido en la búsqueda de recursos externos y fondos concursables, lo que permitió adjudicarse financiamiento del fondo ENAP-Impulsa 2025, orientado a fortalecer el acceso al deporte y sumar a más personas a esta disciplina.

Las clases están dirigidas a todo público, incluyendo personas que no tienen experiencia previa. Se enseñará desde cero el patinaje en hielo, además de técnicas de hockey. Las sesiones se realizan los viernes en la pista de hielo de Zona Austral, con un bloque para principiantes entre las 20:00 y 21:00 horas, y un bloque avanzado entre las 21:00 y 23:00 horas. En tanto, los miércoles se imparten clases de técnica de hockey en el Gimnasio Verdemar.

La programación y guía de las clases están a cargo de Yael Núñez, cientista deportivo y colaborador del club, quien cuenta con certificación internacional IHFF, siendo el único en Chile con esta acreditación. Desde la organización extendieron la invitación a la comunidad magallánica a informarse y sumarse a esta escuela de verano, que busca fomentar el deporte, la actividad física y el desarrollo de nuevas disciplinas en la región.





