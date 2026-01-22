ALICIA MENCHACA, PATINADORA QUE REPRESENTA A CHILE, SE PREPARA EN PUNTA ARENAS PARA CAMPEONATO NACIONAL DE HIELO

El programa Almorzando con Checho de Polar Comunicaciones tuvo como invitada a la patinadora de hielo Alicia Menchaca, que representa a Chile a nivel internacional y llegó a la región como parte de su preparación para el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico sobre Hielo, que se realizará este fin de semana en Santiago.

Alicia, joven deportista de 15 años nacida en Estados Unidos, de padres chilenos, entrena actualmente en Utah y decidió competir por Chile motivada por sus raíces familiares, una de ellas ligada a Magallanes. Durante su estadía, entrena en la pista de hielo de Punta Arenas, adaptando su programa a dimensiones similares a las que enfrentará en la competencia nacional.

La directora de la Escuela de Patinaje y entrenadora del Club Magallanes, Michelle Latka, destacó que la presencia de Alicia es una gran motivación para los patinadores locales. Señaló que compartir entrenamientos con una deportista de alto rendimiento permite a los jóvenes conocer la exigencia y disciplina que requiere este deporte.

En la conversación también participó Carlos Pardo, entrenador del Club Magallanes y vicepresidente de la Federación Nacional de Patinaje Artístico sobre Hielo, quien explicó que en el campeonato nacional competirán cinco representantes formadas en Punta Arenas.

Desde la organización enfatizaron la importancia de visibilizar el patinaje artístico sobre hielo. Además, hicieron un llamado a niños, niñas y jóvenes a atreverse a practicar esta disciplina, recordando que en la Escuela de Patinaje se imparten clases desde nivel inicial hasta patinaje artístico.

​



​