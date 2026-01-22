Punta Arenas,
22 de enero de 2026

ALICIA MENCHACA, PATINADORA QUE REPRESENTA A CHILE, SE PREPARA EN PUNTA ARENAS PARA CAMPEONATO NACIONAL DE HIELO

Almorzando con Checho

Patinajora en hielo alicia menchaca

El programa Almorzando con Checho de Polar Comunicaciones tuvo como invitada a la patinadora de hielo Alicia Menchaca, que representa a Chile a nivel internacional y llegó a la región como parte de su preparación para el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico sobre Hielo, que se realizará este fin de semana en Santiago.

Alicia, joven deportista de 15 años nacida en Estados Unidos, de padres chilenos, entrena actualmente en Utah y decidió competir por Chile motivada por sus raíces familiares, una de ellas ligada a Magallanes. Durante su estadía, entrena en la pista de hielo de Punta Arenas, adaptando su programa a dimensiones similares a las que enfrentará en la competencia nacional.

La directora de la Escuela de Patinaje y entrenadora del Club Magallanes, Michelle Latka, destacó que la presencia de Alicia es una gran motivación para los patinadores locales. Señaló que compartir entrenamientos con una deportista de alto rendimiento permite a los jóvenes conocer la exigencia y disciplina que requiere este deporte.

En la conversación también participó Carlos Pardo, entrenador del Club Magallanes y vicepresidente de la Federación Nacional de Patinaje Artístico sobre Hielo, quien explicó que en el campeonato nacional competirán cinco representantes formadas en Punta Arenas.

Desde la organización enfatizaron la importancia de visibilizar el patinaje artístico sobre hielo. Además, hicieron un llamado a niños, niñas y jóvenes a atreverse a practicar esta disciplina, recordando que en la Escuela de Patinaje se imparten clases desde nivel inicial hasta patinaje artístico.


ESCUELA DE PATINAJE TRAVELLING SKATE AUSTRAL HIZO UN BALANCE POSITIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL OPEN INTERNACIONAL DE PUERTO NATALES

MEGAPROYECTOS DE AMONÍACO VERDE EN MAGALLANES ENTRARÍAN EN PAUSA A LA ESPERA DE MEJORES CONDICIONES INTERNACIONALES

​HNH Energy ya decidió concluir su participación en H2V Magallanes. En tanto, ayer en el Comité Estratégico de Hidrógeno Verde se presentó la actualización de la Estrategia Nacional.

​HNH Energy ya decidió concluir su participación en H2V Magallanes. En tanto, ayer en el Comité Estratégico de Hidrógeno Verde se presentó la actualización de la Estrategia Nacional.

NICOLE KIDMAN COMPARTIÓ REGISTROS INÉDITOS DE SU VIAJE A LA ANTÁRTICA TRAS PASAR POR PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ALICIA MENCHACA, PATINADORA QUE REPRESENTA A CHILE, SE PREPARA EN PUNTA ARENAS PARA CAMPEONATO NACIONAL DE HIELO

EQUIPOS DIRECTIVOS FORTALECEN TRABAJO Y ARTICULACIÓN EN SEGUNDA JORNADA DE PLANIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

ULOG SE POSICIONA COMO ACTOR CLAVE EN LOGÍSTICA PARA ENERGÍA Y PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

