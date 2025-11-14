14 de noviembre de 2025
ESCUELA DE PATINAJE TRAVELLING SKATE AUSTRAL HIZO UN BALANCE POSITIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL OPEN INTERNACIONAL DE PUERTO NATALES
Soy reportero - deportes.
La Escuela de Patinaje tuvo una destacadísima participación en el Open Internacional de Puerto Natales, donde más de 20 patinadoras demostraron su destreza, disciplina y crecimiento deportivo. El balance general del encuentro fue ampliamente positivo: las representantes del club lograron subirse al podio en todas las categorías, obteniendo medallas en todos los lugares.
Las patinadoras mostraron un dominio sólido en cada presentación, validando el trabajo constante y el compromiso que han mantenido durante todo el año. La delegación dejó en alto a la escuela y a la comunidad, consolidando su posición dentro del circuito competitivo.
Desde la escuela valoraron el esfuerzo de cada deportista y destacaron el apoyo de las familias, quienes acompañaron y celebraron cada logro. El resultado no solo refleja talento, sino también el espíritu de equipo que caracteriza a la institución.
PDI PRESENTA INNOVADOR PROYECTO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y FRONTERIZA DE MAGALLANES: EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA ABIS
El proyecto fue presentando en el marco de la implementación de la Ley 21.734, que mandata a la policía civil a establecer este tipo de control en aeropuertos, tanto en vuelos nacionales como en los internacionales.
El proyecto fue presentando en el marco de la implementación de la Ley 21.734, que mandata a la policía civil a establecer este tipo de control en aeropuertos, tanto en vuelos nacionales como en los internacionales.