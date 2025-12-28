SUJETO QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA TRAS PERSECUCIÓN CON CAMIÓN POR 12 DELITOS

El Magallánico.- Una persecución de alto riesgo registrada en Punta Arenas terminó con la prisión preventiva de M.A.P.A., conocido como “Tomatín”, luego de ser formalizado por una serie de delitos vinculados a una huida en un camión de alto tonelaje.

Según los antecedentes expuestos en tribunales, el imputado inició la jornada protagonizando amenazas a un ciudadano, para luego abordar un camión Mercedes Benz de 14 toneladas que estaba bajo su responsabilidad por motivos de reparación mecánica.

Al ser detectado por Carabineros, se habría dado a la fuga por diversas arterias de la ciudad, circulando contra el sentido del tránsito, ignorando señalizaciones y exponiendo a terceros a un peligro evidente durante un extenso recorrido.

En el trayecto, se reportaron múltiples colisiones, con al menos siete vehículos afectados, además de daños materiales derivados del desplazamiento temerario del camión en sectores urbanos.

El Ministerio Público sostuvo que, además, el imputado atentó contra personal policial durante la persecución y que un narcotest arrojó positivo para cocaína, reforzando la gravedad del cuadro investigativo.

La medida cautelar fue decretada al estimarse que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, fijándose un plazo de investigación de 60 días mientras se desarrollan diligencias, peritajes y recopilación de antecedentes.

