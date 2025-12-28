Punta Arenas,
28 de diciembre de 2025

SUJETO QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA TRAS PERSECUCIÓN CON CAMIÓN POR 12 DELITOS

Luego de ser formalizado. ​

1000008653

El Magallánico.- Una persecución de alto riesgo registrada en Punta Arenas terminó con la prisión preventiva de M.A.P.A., conocido como “Tomatín”, luego de ser formalizado por una serie de delitos vinculados a una huida en un camión de alto tonelaje.

Según los antecedentes expuestos en tribunales, el imputado inició la jornada protagonizando amenazas a un ciudadano, para luego abordar un camión Mercedes Benz de 14 toneladas que estaba bajo su responsabilidad por motivos de reparación mecánica.

Al ser detectado por Carabineros, se habría dado a la fuga por diversas arterias de la ciudad, circulando contra el sentido del tránsito, ignorando señalizaciones y exponiendo a terceros a un peligro evidente durante un extenso recorrido.

En el trayecto, se reportaron múltiples colisiones, con al menos siete vehículos afectados, además de daños materiales derivados del desplazamiento temerario del camión en sectores urbanos.

El Ministerio Público sostuvo que, además, el imputado atentó contra personal policial durante la persecución y que un narcotest arrojó positivo para cocaína, reforzando la gravedad del cuadro investigativo.

La medida cautelar fue decretada al estimarse que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, fijándose un plazo de investigación de 60 días mientras se desarrollan diligencias, peritajes y recopilación de antecedentes.


DETECTAN A SEIS EXTRANJEROS INFRACTORES Y DETIENEN A UN HOMBRE EN FISCALIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

PDI, carabineros, seguridad pública y seguridad municipal.


PDI, carabineros, seguridad pública y seguridad municipal.


SUJETO QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA TRAS PERSECUCIÓN CON CAMIÓN POR 12 DELITOS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SUJETO QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA TRAS PERSECUCIÓN CON CAMIÓN POR 12 DELITOS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

foto 102

NUEVOS ESPECIALISTAS EGRESAN DEL CURSO DE COMANDOS 2025

foto CP

MINISTERIO DE ENERGÍA PUBLICA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE DEVOLUCIÓN DE COBROS EN EXCESO POR EMPRESA TRANSMISORA

