JUEGO PRIMERO SE AMPLÍA CON RECURSOS CONCRETOS Y PERTINENTES PARA EL APRENDIZAJE DE NIÑAS Y NIÑOS

Junto a la comunidad educativa de la escuela Julio Barrenechea, del SLEP Gabriela Mistral en la comuna de Macul, el Ministerio de Educación dio cuenta de los avances de Juego Primero, programa que desde 2025 ha permitido avanzar en la entrega de material concreto para el Primer y Segundo Nivel de Transición (NT1 y NT2, conocidos también como prekínder y kínder), reemplazando el uso del Texto Escolar por recursos más pertinentes a las particularidades técnico-pedagógicas del nivel, y potenciadores de los aprendizajes de niñas y niños.

La entrega de estos recursos educativos es clave para la Educación Parvularia, pues permite la implementación del currículum alineado a los principios pedagógicos del nivel, fortaleciendo las oportunidades de juego, la exploración y la participación protagónica de las infancias, como elementos esenciales para su desarrollo y bienestar integral.

“Juego Primero tiene una gran relevancia para el bienestar y desarrollo integral de las niñas y niños, ya que, al transitar desde el uso del texto tradicional hacia un set de material concreto, especialmente seleccionado para el nivel, se enriquecen y potencian las experiencias de aprendizaje desde el protagonismo de las infancias. Juego Primero nos permite reafirmar nuestro compromiso con el juego, la exploración y el pensamiento matemático desde los primeros años de vida, aportando a infancias más felices y plenas, y a trayectorias educativas significativas”, destacó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano.

Por su parte, la coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del Mineduc, Viviana Castillo Contreras, indicó que “Juego Primero es una iniciativa que, junto a otras, ha sido parte clave del proceso de modernización de la política de Textos Escolares. Con iniciativas como esta avanzamos en nuestro compromiso de llegar desde el Estado a las comunidades educativas con recursos pertinentes, flexibles y que enriquezcan la experiencia pedagógica para así fortalecer aprendizajes de manera integral”.

Esta iniciativa se enfoca en apoyar la implementación de actividades significativas en el Núcleo de Pensamiento Matemático, para lo cual considera, además del material concreto, Cuadernillos de Fichas de Experiencias Pedagógicas para NT1 y NT2, que ofrecen orientaciones prácticas para diseñar experiencias lúdicas que promuevan el aprendizaje integral, la participación y la agencia de niñas y niños. Esto, incorporando enfoques que eliminan barreras de género y cualquier forma de discriminación, potenciando ambientes educativos inclusivos y diversos.

Durante su primer año de implementación, en 2025, Juego Primero llegó a 6.429 establecimientos, beneficiando a 152.252 niños y niñas de NT1, lo que consideró la entrega a cada comunidad de sets de figuras geométricas y de botones de clasificación (material concreto), junto a Cuadernillos de Experiencias Pedagógicas para educadoras y educadores de párvulos.

Ahora, en 2026, Juego Primero crece, ampliando su alcance a 6.859 establecimientos y 178.635 niños y niñas de NT2, mediante sets de dados poliédricos, relojes de arena y balanzas para sólidos y líquidos, que permitirán desplegar toda la creatividad del aprendizaje desde el protagonismo de las infancias, con el juego en el centro. La inversión total en materiales concretos durante estos últimos dos años considera $995.778.411, y da cuenta del compromiso de gobierno con una Educación Parvularia inclusiva, pertinente y de calidad integral.

​

