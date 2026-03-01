Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de marzo de 2026

JUEGO PRIMERO SE AMPLÍA CON RECURSOS CONCRETOS Y PERTINENTES PARA EL APRENDIZAJE DE NIÑAS Y NIÑOS

Ministerio de Educación. ​

27

Junto a la comunidad educativa de la escuela Julio Barrenechea, del SLEP Gabriela Mistral en la comuna de Macul, el Ministerio de Educación dio cuenta de los avances de Juego Primero, programa que desde 2025 ha permitido avanzar en la entrega de material concreto para el Primer y Segundo Nivel de Transición (NT1 y NT2, conocidos también como prekínder y kínder), reemplazando el uso del Texto Escolar por recursos más pertinentes a las particularidades técnico-pedagógicas del nivel, y potenciadores de los aprendizajes de niñas y niños.

La entrega de estos recursos educativos es clave para la Educación Parvularia, pues permite la implementación del currículum alineado a los principios pedagógicos del nivel, fortaleciendo las oportunidades de juego, la exploración y la participación protagónica de las infancias, como elementos esenciales para su desarrollo y bienestar integral.

“Juego Primero tiene una gran relevancia para el bienestar y desarrollo integral de las niñas y niños, ya que, al transitar desde el uso del texto tradicional hacia un set de material concreto, especialmente seleccionado para el nivel, se enriquecen y potencian las experiencias de aprendizaje desde el protagonismo de las infancias. Juego Primero nos permite reafirmar nuestro compromiso con el juego, la exploración y el pensamiento matemático desde los primeros años de vida, aportando a infancias más felices y plenas, y a trayectorias educativas significativas”, destacó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano.

Por su parte, la coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del Mineduc, Viviana Castillo Contreras, indicó que “Juego Primero es una iniciativa que, junto a otras, ha sido parte clave del proceso de modernización de la política de Textos Escolares. Con iniciativas como esta avanzamos en nuestro compromiso de llegar desde el Estado a las comunidades educativas con recursos pertinentes, flexibles y que enriquezcan la experiencia pedagógica para así fortalecer aprendizajes de manera integral”.

Esta iniciativa se enfoca en apoyar la implementación de actividades significativas en el Núcleo de Pensamiento Matemático, para lo cual considera, además del material concreto, Cuadernillos de Fichas de Experiencias Pedagógicas para NT1 y NT2, que ofrecen orientaciones prácticas para diseñar experiencias lúdicas que promuevan el aprendizaje integral, la participación y la agencia de niñas y niños. Esto, incorporando enfoques que eliminan barreras de género y cualquier forma de discriminación, potenciando ambientes educativos inclusivos y diversos.

Durante su primer año de implementación, en 2025, Juego Primero llegó a 6.429 establecimientos, beneficiando a 152.252 niños y niñas de NT1, lo que consideró la entrega a cada comunidad de sets de figuras geométricas y de botones de clasificación (material concreto), junto a Cuadernillos de Experiencias Pedagógicas para educadoras y educadores de párvulos.

Ahora, en 2026, Juego Primero crece, ampliando su alcance a 6.859 establecimientos y 178.635 niños y niñas de NT2, mediante sets de dados poliédricos, relojes de arena y balanzas para sólidos y líquidos, que permitirán desplegar toda la creatividad del aprendizaje desde el protagonismo de las infancias, con el juego en el centro. La inversión total en materiales concretos durante estos últimos dos años considera $995.778.411, y da cuenta del compromiso de gobierno con una Educación Parvularia inclusiva, pertinente y de calidad integral.


MERH extraordinaria enero 2026xxx

MESA ESTRATÉGICA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA COSTERA ENTRE SENO ANDREW Y PUNTA DESENGAÑO AVANZA CON ANÁLISIS DE INDICADORES DE SEGURIDAD HÍDRICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DECISIONES DEL SLEP MAGALLANES AFECTAN LA NORMALIDAD DEL INICIO DE CLASES 2026

Leer Más

Comunicado de la Asociación Sur Docentes.


Comunicado de la Asociación Sur Docentes.


CLASES
nuestrospodcast
DSC02557

ESTUDIANTES DE LA EXPEDICIÓN ANTÁRTICA ESCOLAR PREPARAN SU VIAJE AL CONTINENTE BLANCO

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
27

JUEGO PRIMERO SE AMPLÍA CON RECURSOS CONCRETOS Y PERTINENTES PARA EL APRENDIZAJE DE NIÑAS Y NIÑOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Celulares en clases_Santillana (1)

¿CÓMO AFRONTAR LA NUEVA LEY QUE PROHIBIRÁ EL USO DE CELULARES EN SALAS DE CLASES?: CONOCE LAS RECOMENDACIONES PARA PADRES Y COLEGIOS

CARTA DIRECTOR (2)

TRANSPARENCIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
#ConversandoConCristina

VOLVER A CLASES: EL DESAFÍO DE RETOMAR HÁBITOS, MOTIVAS Y FORTALECER LA EXPRESIÓN ORAL