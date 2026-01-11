Punta Arenas,
11 de enero de 2026

MOP CUMPLE EL COMPROMISO DE CONFORMAR 20 MESAS ESTRATÉGICAS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS

​El compromiso del gobierno del Presidente Boric era conformar al menos una Mesa Estratégica de Recursos Hídricas en cada región del país, para que los distintos actores de cada cuenca puedan gestionar, mirando la particularidad de cada una de ellas, los recursos hídricos, priorizando el consumo humano en armonía con las funciones productivas y ecosistémicas.

Sesión MERH Magallanes MOP

Unas de las acciones que comprometió el MOP para avanzar en seguridad hídrica fue promover la gobernanza desde las cuencas a través de la conformación de las Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos en 20 cuencas priorizadas, abarcando territorios donde habita cerca del 70% de la población. Este hito se cumplió el martes 16 de diciembre pasado con la constitución de la Mesa Estratégica de Recursos Hídricos (MERH) en la cuenca del río Copiapó en la Región de Atacama.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, resaltó que las Mesas constituyen espacios para integrar los distintos usos del agua en base a un consenso de los actores de una cuenca. "En marzo de 2022 el Gobierno del Presidente Boric asumió el compromiso de avanzar en la gobernanza del agua desde las cuencas con el objeto de que fuesen los actores de la cuenca, que de manera coordinada, avanzaran hacia la gestión integrada de los recursos hídricos, considerando todos los usos del agua, priorizando el consumo humano en armonía con las funciones productivas y ecosistémicas".

El director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, indicó que "existe un consenso generalizado de que se tiene que avanzar con la mirada territorial, desde las cuencas, y ese es nuestro legado, ya que en esta materia Chile estaba al debe a nivel regional e internacional".

Informó el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, que en estas Mesas se han presentado y discutido los avances de los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas (PERHC), instrumento de gestión para avanzar en seguridad hídrica que considera una caracterización y balance hídrico de cada cuenca, así como también una identificación de los principales problemas que afectan la seguridad hídrica, y la cartera de medidas orientadas a abordar las brechas y generar guías para la acción pública y privada hacia una gestión integrada de los recursos hídricos resiliente ante un escenario de cambio climático que afecta al país.

Sobre la importancia de las MERH, Ulrike Broschek, subgerenta de Sustentabilidad en Fundación Chile, sostuvo que "todo lo que implique generación de espacios de coordinación, planificación representativa con participación amplia me parece muy relevante".

Al respecto, Luciano Flores, encargado de Gestión Hídrica del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y vinculado a la MERH de la cuenca del río Maipo, destacó que "la Mesa le da robustez jurídica y de permanencia al trabajo coordinado en favor de la seguridad hídrica en la cuenca. Esto también nos da la posibilidad de que sea más permanente la implementación de un Plan y que ese Plan sea implementado y aterrizado por todos los actores que hoy compartimos la cuenca, y que tenemos la posibilidad que esta coordinación hoy tenga esta potestad normativa para poder disponer de recursos".


Hasta ahora, se han constituido Mesas en cuencas de todas las regiones del país: Codpa-Vítor (Arica y Parinacota), Camiña (Tarapacá), Salar de Atacama (Antofagasta), Huasco y Copiapó (Atacama); Elqui, Limarí y Choapa (Coquimbo), Aconcagua y río Ligua y Petorca (Valparaíso), Maipo (Metropolitana), Rapel y Costeras Rapel-Estero Nilahue (Rancagua), Maule (Maule), Itata (Ñuble), Biobío (Biobío), Toltén (La Araucanía), Valdivia (Los Ríos), Maullín (Los Lagos), Aysén (Aysén) y costera entre Seno Andrew y Punta Desengaño (Magallanes).

La importancia que los actores vinculados al agua asignan a las Mesas para avanzar en seguridad hídrica, es que reúne a una diversidad de personas para trabajar por objetivos comunes en el PERHC y que, al estar las Mesas establecidas por ley, tendrán continuidad en el tiempo para hacer seguimiento de las medidas y acciones allí propuestas y así avanzar en solucionar las brechas del agua, pero que el Estado por sí solo no podrá asumir este esfuerzo, para lo cual es clave la inversión de privados.


MUNICIPIO DE NATALES REFUERZA ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y COLABORA ACTIVAMENTE PARA ESCLARECER RESPONSABILIDADES POR MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS

MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

Jornada inaugural Jesús María delegación Chilena

EQUIPO CHILENO YA ESTÁ EN JESÚS MARÍA PARA COMPETIR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE 2026

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MOP CUMPLE EL COMPROMISO DE CONFORMAR 20 MESAS ESTRATÉGICAS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Rescate turista dientes de navarino

RESCATAN A TURISTA EXTRAVIADO EN LOS DIENTES DE NAVARINO TRAS OPERATIVO AEROPOLICIAL

billetes

CASEN 2024: MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES DE MAYORES INGRESOS DEL PAÍS