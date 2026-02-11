MOP REALIZA ENTREGA DE TERRENOS PARA INICIO DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUERTO NATALES

Este martes la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, realizó la entrega de terrenos a la empresa Salfa, para el inicio de las obras de reposición de la Primera Compañía de Bomberos de Puerto Natales.

Se trata de una obra anhelada por los voluntarios y la comunidad de Puerto Natales debido al deterioro de las instalaciones, considerándose que la actual edificación fue construida en el año 1949.

“Entregaremos una infraestructura renovada al Cuerpo de Bomberos y a la comunidad, que cumpla con las normativas vigentes y con condiciones de confort y funcionalidad, optimizando con esto las funciones de cuidado, servicio público y protección que nos entrega la institución como ciudadanos”, dijo el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.

En la actividad de entrega de terrenos participó el Delegado Presidencial Provincial Guillermo Ruiz, Delegado Presidencial Regional (s) Andro Mimica, Seremi de Obras Públicas José Luis Hernández, Concejala Luz Levicoy, Administrador Municipal Hugo Ojeda, Director Regional de Arquitectura Jorge Cortes, la Directora de la Primera Compañía de Bomberos Grany Gallardo, y voluntarios de la institución.

“Estamos muy contentos como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, estamos dando cumplimiento a un trabajo de larga data de las voluntarias y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Natales, pero también de las vecinas y vecinos, con la coordinación de distintas autoridades, del Gobierno Regional a través del financiamiento con fondos del FNDR, de nuestro Ministerio de Obras Públicas y de su Dirección de Arquitectura”, señaló Mimica, añadiendo que “cuando estamos entregando los terrenos para este futuro cuartel no solamente estamos haciendo un traspaso, estamos haciendo también una seguidilla de obras que se han dado para poder tener mayor seguridad. Los bomberos y bomberas en nuestro país y evidentemente en nuestra región tienen un rol preponderante en el cuidado de la vida, en el cuidado de nuestros bienes y también en el cuidado de los trabajos que se han necesitado muchas veces sobre la naturaleza”, destacó

Como un gran paso para contar con una mejor infraestructura, calificaron la actividad los voluntarios de Puerto Natales, destacando la Directora de la Primera Compañía de Bomberos, Grany Gallardo, que “hemos esperado por mucho tiempo, y hoy llegamos a firmar nuestros terrenos para la construcción de nuestro nuevo hogar. Estamos todos felices y ansiosos de esperar que pase el tiempo y poder inaugurar el cuartel ojalá para nuestro aniversario cuando cumpliremos100 años”.

Finalmente, la Concejala Luz Levicoy, destacó que “era un anhelo de hace muchos años que estaba en espera de que se ejecute. Hoy día, por fin se da la firma y esto no sólo favorece a la comunidad natalina y a la compañía, sino que además a toda la Provincia de Última Esperanza.

En la iniciativa se invertirán $5.633.725.103 con financiamiento F.N.D.R.

El proyecto se concibe igualmente como un hito arquitectónico para la ciudad y su entorno inmediato, proyectado como un volumen que da continuidad a la edificación existente, asociándose visualmente al edificio actual y configurando el terreno perimetralmente para distinguir entre área pública (explanada frontal) y privada (patio interior). Desde la esquina de este volumen en “L” emerge una torre que se posiciona como un hito de referencia urbana para Puerto Natales, rematando en un polígono iluminado, que a su vez da cabida a la antena de comunicaciones y la baliza de alertas.

Con relación a su programa arquitectónico considera en el primer nivel: Oficinas, Sala de Capacitación, Sala de Máquinas, pañol, sala de carga de aire comprimido, servicios higiénicos, salas técnicas, bodega, y departamento cuartelero. En el segundo nivel considera recintos tales como: Dormitorios de guardia nocturna para varones y damas, estar, comedor-cocina, sala de honor, sala de acondicionamiento físico, y dormitorio cuartelero.





