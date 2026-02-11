Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de febrero de 2026

MOP REALIZA ENTREGA DE TERRENOS PARA INICIO DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUERTO NATALES

​Se trata de una obra anhelada por los voluntarios y la comunidad de Puerto Natales debido al deterioro de las instalaciones, considerándose que la actual edificación fue construida en el año 1949.

IMG_7654

Este martes la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, realizó la entrega de terrenos a la empresa Salfa, para el inicio de las obras de reposición de la Primera Compañía de Bomberos de Puerto Natales.

Se trata de una obra anhelada por los voluntarios y la comunidad de Puerto Natales debido al deterioro de las instalaciones, considerándose que la actual edificación fue construida en el año 1949. 

“Entregaremos una infraestructura renovada al Cuerpo de Bomberos y a la comunidad, que cumpla con las normativas vigentes y con condiciones de confort y funcionalidad, optimizando con esto las funciones de cuidado, servicio público y protección que nos entrega la institución como ciudadanos”, dijo el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.

En la actividad de entrega de terrenos participó el Delegado Presidencial Provincial Guillermo Ruiz, Delegado Presidencial Regional (s) Andro Mimica, Seremi de Obras Públicas José Luis Hernández, Concejala Luz Levicoy, Administrador Municipal Hugo Ojeda, Director Regional de Arquitectura Jorge Cortes, la Directora de la Primera Compañía de Bomberos Grany Gallardo, y voluntarios de la institución.

“Estamos muy contentos como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, estamos dando cumplimiento a un trabajo de larga data de las voluntarias y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Natales, pero también de las vecinas y vecinos, con la coordinación de distintas autoridades, del Gobierno Regional a través del financiamiento con fondos del FNDR, de nuestro Ministerio de Obras Públicas y de su Dirección de Arquitectura”, señaló Mimica, añadiendo que “cuando estamos entregando los terrenos para este futuro cuartel no solamente estamos haciendo un traspaso,  estamos haciendo también una seguidilla de obras que se han dado para poder tener mayor seguridad. Los bomberos y bomberas en nuestro país y evidentemente en nuestra región tienen un rol preponderante en el cuidado de la vida, en el cuidado de nuestros bienes y también en el cuidado de los trabajos que se han necesitado muchas veces sobre la naturaleza”, destacó

Como un gran paso para contar con una mejor infraestructura, calificaron la actividad los voluntarios de Puerto Natales, destacando la Directora de la Primera Compañía de Bomberos, Grany Gallardo, que “hemos esperado por mucho tiempo, y hoy llegamos a firmar nuestros terrenos para la construcción de nuestro nuevo hogar. Estamos todos felices y ansiosos de esperar que pase el tiempo y poder inaugurar el cuartel ojalá para nuestro aniversario cuando cumpliremos100 años”.

Finalmente, la Concejala Luz Levicoy, destacó que “era un anhelo de hace muchos años que estaba en espera de que se ejecute. Hoy día, por fin se da la firma y esto no sólo favorece a la comunidad natalina y a la compañía, sino que además a toda la Provincia de Última Esperanza.

En la iniciativa se invertirán $5.633.725.103 con financiamiento F.N.D.R.

El proyecto se concibe igualmente como un hito arquitectónico para la ciudad y su entorno inmediato, proyectado como un volumen que da continuidad a la edificación existente, asociándose visualmente al edificio actual y configurando el terreno perimetralmente para distinguir entre área pública (explanada frontal) y privada (patio interior). Desde la esquina de este volumen en “L” emerge una torre que se posiciona como un hito de referencia urbana para Puerto Natales, rematando en un polígono iluminado, que a su vez da cabida a la antena de comunicaciones y la baliza de alertas.

Con relación a su programa arquitectónico considera en el primer nivel: Oficinas, Sala de Capacitación, Sala de Máquinas, pañol, sala de carga de aire comprimido, servicios higiénicos, salas técnicas, bodega, y  departamento cuartelero. En el segundo nivel considera recintos tales como: Dormitorios de guardia nocturna para varones y damas,  estar, comedor-cocina, sala de honor, sala de acondicionamiento físico, y dormitorio cuartelero.





sismo natales

SISMO DE MAGNITUD 4,4 ML FUE PERCIBIDO EN LA MADRUGADA EN PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

Leer Más

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

TARJETA PUNTA ARENAS (2)
nuestrospodcast
IMG_7654

MOP REALIZA ENTREGA DE TERRENOS PARA INICIO DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUERTO NATALES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
IMG_7654

MOP REALIZA ENTREGA DE TERRENOS PARA INICIO DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUERTO NATALES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Sue Preem y Jennifer Picklein

“ENGAÑOS” APUESTA POR EL BRILLO Y LA COMEDIA EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Brandon-768x432

EMBAJADOR DE EE.UU. BRANDON JUDD: “NO ESTÁ EN RIESGO LA VISA WAIVER. NO HAY RAZONES PARA SACAR A CHILE DEL PROGRAMA”

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA