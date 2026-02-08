Punta Arenas,
8 de febrero de 2026

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES INFORMA SUSPENSIÓN TRANSITORIA EN LA VENTA DEL SOAP

La industria lamenta los inconvenientes que esta situación puede generar y se encuentra a la espera de que la CMF deposite la nueva póliza, con las modificaciones establecidas por la Ley Jacinta. ​

file_20260208133531

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) informó hoy que las compañías de seguros han debido suspender temporalmente la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) desde ayer y hasta que se complete el procedimiento administrativo exigido por el mandato legal para su entrada en vigenciadado que aún se encuentra pendiente que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) deposite la nueva póliza de dicho seguro-con las modificaciones establecidas por la Ley Jacinta- en el Depósito de Pólizas y esta sea publicada en el Diario Oficial.

La situación se produce luego de la publicación, el sábado 7 de febrero, de la Ley N°21.797, conocida como Ley Jacinta, que introduce mejoras al SOAP, como el aumento de los montos de las indemnizaciones.

Mientras este trámite no se complete, las compañías se encuentran legalmente impedidas de comercializar el seguro, ya que deben contar con la autorización oficial correspondiente.

Desde la Asociación de Aseguradores señalaron que las compañías aseguradoras lamentan esta situación, que es de carácter transitorio, y están a la espera de que la autoridad complete este trámite para poder volver a comercializar el SOAP a la brevedad bajo las nuevas condiciones.


ERICKA FARÍAS ES LA DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELECTO

Leer Más

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EL AMIGO DE LA FAMILIA

bombero

TRAS EMERGENCIAS MAYORES: BOMBEROS VOLUNTARIOS PODRÍAN TENER UN DÍA DE DESCANSO LABORAL

CICLETADA FAMILIAR 2026 (3)

MUNICIPIO INVITA A CICLETADA FAMILIAR DE VERANO EN PARQUE MARÍA BEHETY

