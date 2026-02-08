ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES INFORMA SUSPENSIÓN TRANSITORIA EN LA VENTA DEL SOAP

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) informó hoy que las compañías de seguros han debido suspender temporalmente la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) desde ayer y hasta que se complete el procedimiento administrativo exigido por el mandato legal para su entrada en vigencia , dado que aún se encuentra pendiente que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) deposite la nueva póliza de dicho seguro-con las modificaciones establecidas por la Ley Jacinta- en el Depósito de Pólizas y esta sea publicada en el Diario Oficial.

La situación se produce luego de la publicación, el sábado 7 de febrero, de la Ley N°21.797, conocida como Ley Jacinta, que introduce mejoras al SOAP, como el aumento de los montos de las indemnizaciones.

Mientras este trámite no se complete, las compañías se encuentran legalmente impedidas de comercializar el seguro, ya que deben contar con la autorización oficial correspondiente.

Desde la Asociación de Aseguradores señalaron que las compañías aseguradoras lamentan esta situación, que es de carácter transitorio, y están a la espera de que la autoridad complete este trámite para poder volver a comercializar el SOAP a la brevedad bajo las nuevas condiciones.

​

