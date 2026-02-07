CONAF CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES EN PUERTO WILLIAMS

El pasado 2 de febrero, cuando se celebraba el Día Mundial de los Humedales, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes, junto a otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, impulsó la iniciativa de conmemorar esta fecha en la comuna de Cabo de Hornos para relevar la conexión vital entre estos ecosistemas y la identidad de las comunidades que habitan a su alrededor.

Bajo el lema "Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebrar el patrimonio cultural", la jornada consistió en una feria comunitaria en el Humedal Huairavo, ubicada en el Mirador Artesanal Albatros y donde participaron diversas instituciones y actores de la comunidad, tales como la Delegación Presidencial Provincial Antártica Chilena, la Municipalidad de Cabo de Hornos, Carabineros de Chile, Comité Ambiental Comunal Cabo de Hornos, Agrupación Mapuche Huilliche, Hospital Comunitario "Cristina Calderón" y la colaboración de la artesana diaguita y Magíster en Ecología y Biología Evolutiva, Xenabeth Lazaro.

La feria ofreció una experiencia integral que unió ciencia, cultura y bienestar social, donde los asistentes disfrutaron de un espacio sensorial con telas reutilizadas diseñadas para niños y niñas, así como participaron en una sesión de arte terapia, liderada por el Hospital Comunitario, creando un lienzo colectivo de protección a los humedales.

CONAF, a través de su oficina en Cabo De Hornos y junto a la brigada Lenga 12 y el coipo símbolo de Forestín, entregaron plantas nativas e información para prevenir y evitar que acontezcan incendios forestales en la zona, considerando que representan una grave amenaza para la integridad de los humedales en nuestra región y el país.

Por su parte, el Comité Ambiental entregó información educativa sobre las turberas —humedales que son sumideros de carbono fundamentales en la zona austral por su capacidad de retener agua — a través de juegos interactivos; se exhibieron herramientas de rescate en alta montaña por parte de Carabineros, conocimientos sobre medicina ancestral, tejidos tradicionales, información sobre el rol biológico que cumplen los murciélagos, reafirmando de esta forma que los humedales son vitales para la supervivencia humana e incomparables fuentes de biodiversidad.

La delegada presidencial de la provincia Antártica Chilena, Constanza Calisto, destacó la iniciativa, señalando que "nos ayuda a proteger y respetar el territorio, ya que para nosotros es importante que el Presidente Gabriel Boric haya declarado humedal urbano Huairavos, como así otros 71 más que han sido incorporados en esta administración, así que la esperanza sigue intacta y el trabajo valorado por la comunidad"



