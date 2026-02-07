ERIKA FARÍAS ES LA DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELECTO

​La abogada de 42 años es la mujer de confianza del presidente Kast en la región. Farías se desempeñó como gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy y anteriormente fue gobernadora provincial de Última Esperanza durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera.Nacida en Punta Arenas, a los 3 años llegó a vivir a Natales junto a su familia, lugar donde realizó sus estudios de enseñanza básica y media.En el ámbito profesional, entre el año 2012 y 2016, se desempeñó como asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán en Santiago, ejerciendo funciones en Congreso Nacional, cerca de 5 años en este puesto.Durante su período en el Congreso, formó parte de distintas comisiones como Vivienda, Seguridad Ciudadana y Drogas, entre otras. Asimismo, trabajo en el tema de la descentralización.Fue además panelista de diversos medios nacionales, como Agenda Propia de Bío Bío TV, Radio ADN, Radio Usach, entre otros.Posteriormente dejó su trabajo en el Congreso para desempeñarse como directora jurídica en la Municipalidad de Punta Arenas y en la Municipalidad de Maipú en la Región Metropolitana.





