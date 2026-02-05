Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de febrero de 2026

SERVIU INFORMA DESVÍOS DE TRÁNSITO Y PARADEROS PROVISORIOS POR OBRAS EN LA AVENIDA BULNES

​Debido a las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas que se ejecuta en la comuna de Punta Arenas, se implementaron desvíos para la locomoción colectiva que circula de sur a norte, entre las calles Sarmiento y Angamos.

SERVIU - Paraderos provisorios por obras en Av

El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes informa que, debido a las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas en la comuna de Punta Arenas, se implementaron desvíos para la locomoción colectiva que habitualmente circula por Avenida Bulnes, en el tramo comprendido entre Sarmiento y Angamos, junto con la habilitación de paraderos provisorios durante el desarrollo de las faenas.

Actualmente, los trabajos se desarrollan en dos tramos de esta vía. Entre Sarmiento y Maipú se ejecuta la instalación de moldajes como etapa previa a la próxima hormigonadura de la calzada. En tanto, entre Maipú y Angamos, se realizan faenas de demolición del hormigón existente, paso necesario para su posterior reposición.

El director regional (s) del SERVIU, Omar González Asenjo, explicó que las obras consideran una intervención de carácter estructural. “Estas no son reparaciones menores. Se trata de una reposición completa de la calzada, desde su base hasta la losa de hormigón, lo que permitirá mejorar de manera significativa la seguridad y la vida útil de esta avenida”, señaló.

Producto de estos trabajos, se mantiene el cierre total de calzada en la Avenida Bulnes, entre Sarmiento y Angamos, motivo por el cual se implementaron desvíos vehiculares obligatorios por calle Magallanes hasta Angamos, debidamente señalizados y coordinados con los organismos de tránsito correspondientes.

En paralelo, y con el objetivo de asegurar la continuidad del transporte público, se dispusieron paraderos provisorios para los recorridos de locomoción colectiva que habitualmente transitan por la avenida. Estos puntos temporales se encuentran señalizados en terreno para facilitar su identificación por parte de las y los usuarios.

“Sabemos que este tipo de intervenciones genera molestias en la rutina diaria de la ciudad, pero son trabajos necesarios para recuperar el estándar de una vía altamente transitada. Nuestro foco es resguardar la seguridad de peatones, conductores y trabajadores, manteniendo al mismo tiempo la conectividad”, agregó González.

Desde el SERVIU se reiteró el llamado a la comunidad a planificar los desplazamientos con anticipación, respetar la señalización vial provisoria y conducir con precaución en los sectores intervenidos. Asimismo, se informó que los cambios en el tránsito y el avance de las obras continuarán siendo comunicados oportunamente a la ciudadanía.

Las obras estarán a cargo de la empresa Ingeniería y Construcciones Cárdenas Ltda. y consideran un plazo de ejecución de 420 días, con término estimado en marzo de 2027. El proyecto contempla una inversión de 3.978. millones y considera la reposición de 14 tramos, incluyendo base y hormigón de 18 centímetros de espesor, lo que permitirá una mayor durabilidad de las vías intervenidas.


20260129_093654

MOP EXPUSO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL AVANCES DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TORRES DEL PAINE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVIU INFORMA DESVÍOS DE TRÁNSITO Y PARADEROS PROVISORIOS POR OBRAS EN LA AVENIDA BULNES

Leer Más

​Debido a las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas que se ejecuta en la comuna de Punta Arenas, se implementaron desvíos para la locomoción colectiva que circula de sur a norte, entre las calles Sarmiento y Angamos.

​Debido a las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas que se ejecuta en la comuna de Punta Arenas, se implementaron desvíos para la locomoción colectiva que circula de sur a norte, entre las calles Sarmiento y Angamos.

SERVIU - Paraderos provisorios por obras en Av
nuestrospodcast
ESTUDIO REVELA QUE CARNE BOVINA NACIONAL MUESTRA BAJO CONTENIDO DE GRASA

PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA CAE A NIVEL NACIONAL Y MAGALLANES CONCENTRA CASI EL 60% DE LA PRODUCCIÓN OVINA DEL PAÍS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
SERVIU - Paraderos provisorios por obras en Av

SERVIU INFORMA DESVÍOS DE TRÁNSITO Y PARADEROS PROVISORIOS POR OBRAS EN LA AVENIDA BULNES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CASTINGS DE TALENTO Y BELLEZA EN DREAMS PARA ENCONTRAR A LOS PROTAGONISTAS DE LOS INOLVIDABLES CLÁSICOS DE TV

DREAMS PUNTA ARENAS APORTÓ MÁS DE $8.100 MILLONES EN IMPUESTOS DURANTE 2025

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
SENADOR KUSANOVIC PRESENTA PROYECTO “LEY SARGENTO GALLEGOS” PARA ELEVAR PROTECCIÓN A FUNCIONARIOS DE CARABINEROS

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ANUNCIA QUE ACTUARÁ COMO INDEPENDIENTE Y SE DESVINCULA DEL FUTURO GOBIERNO