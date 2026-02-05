SERVIU INFORMA DESVÍOS DE TRÁNSITO Y PARADEROS PROVISORIOS POR OBRAS EN LA AVENIDA BULNES

El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes informa que, debido a las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas en la comuna de Punta Arenas, se implementaron desvíos para la locomoción colectiva que habitualmente circula por Avenida Bulnes, en el tramo comprendido entre Sarmiento y Angamos, junto con la habilitación de paraderos provisorios durante el desarrollo de las faenas.

Actualmente, los trabajos se desarrollan en dos tramos de esta vía. Entre Sarmiento y Maipú se ejecuta la instalación de moldajes como etapa previa a la próxima hormigonadura de la calzada. En tanto, entre Maipú y Angamos, se realizan faenas de demolición del hormigón existente, paso necesario para su posterior reposición.

El director regional (s) del SERVIU, Omar González Asenjo, explicó que las obras consideran una intervención de carácter estructural. “Estas no son reparaciones menores. Se trata de una reposición completa de la calzada, desde su base hasta la losa de hormigón, lo que permitirá mejorar de manera significativa la seguridad y la vida útil de esta avenida”, señaló.

Producto de estos trabajos, se mantiene el cierre total de calzada en la Avenida Bulnes, entre Sarmiento y Angamos, motivo por el cual se implementaron desvíos vehiculares obligatorios por calle Magallanes hasta Angamos, debidamente señalizados y coordinados con los organismos de tránsito correspondientes.

En paralelo, y con el objetivo de asegurar la continuidad del transporte público, se dispusieron paraderos provisorios para los recorridos de locomoción colectiva que habitualmente transitan por la avenida. Estos puntos temporales se encuentran señalizados en terreno para facilitar su identificación por parte de las y los usuarios.

“Sabemos que este tipo de intervenciones genera molestias en la rutina diaria de la ciudad, pero son trabajos necesarios para recuperar el estándar de una vía altamente transitada. Nuestro foco es resguardar la seguridad de peatones, conductores y trabajadores, manteniendo al mismo tiempo la conectividad”, agregó González.

Desde el SERVIU se reiteró el llamado a la comunidad a planificar los desplazamientos con anticipación, respetar la señalización vial provisoria y conducir con precaución en los sectores intervenidos. Asimismo, se informó que los cambios en el tránsito y el avance de las obras continuarán siendo comunicados oportunamente a la ciudadanía.

Las obras estarán a cargo de la empresa Ingeniería y Construcciones Cárdenas Ltda. y consideran un plazo de ejecución de 420 días, con término estimado en marzo de 2027. El proyecto contempla una inversión de 3.978. millones y considera la reposición de 14 tramos, incluyendo base y hormigón de 18 centímetros de espesor, lo que permitirá una mayor durabilidad de las vías intervenidas.

