MINVU CONSIGNA MONTO PROVISORIO Y AVANZA EN EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, informó el ingreso al Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas del escrito de consignación del monto provisorio correspondiente al proceso de expropiación del terreno del ex Club Hípico, hito que permite continuar con el procedimiento judicial establecido en la normativa vigente.

La consignación del monto fue realizada conforme al Decreto Ley N° 2.186, que regula las expropiaciones por causa de utilidad pública y se sustenta en la tasación efectuada por una comisión de peritos externos inscritos en el registro del Ministerio de Obras Públicas, quienes determinaron un valor de indemnización de carácter provisional.

Al respecto, el director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que “una vez transferido el monto de indemnización, el Servicio realizó el depósito correspondiente ante el tribunal. Con esta acción, solicitamos tener por efectuada la consignación y se notifique al propietario del terreno, a través de las publicaciones legales establecidas”.

La autoridad agregó que la presentación incluyó los antecedentes necesarios para avanzar en el proceso. “Con este paso, solicitamos se pueda iniciar la toma de posesión del terreno. Una vez que el tribunal da curso a la causa, se notifica al propietario y se abre un plazo para que las partes, tanto el SERVIU como el expropiado, puedan presentar reclamaciones respecto del monto fijado de manera provisional”, indicó.

Desde el Minvu recalcaron que el monto consignado tiene un carácter estrictamente provisional y que será el tribunal el encargado de resolver cualquier reclamación, garantizando así el control judicial, la transparencia del proceso y el debido resguardo de los derechos de todas las partes involucradas.

“Hoy damos un paso clave para cumplir un compromiso con Punta Arenas. Con la consignación del monto provisorio de expropiación del ex Club Hípico, avanzamos de manera concreta en el proceso que permitirá recuperar este terreno para la ciudad. Esta es una decisión impulsada por el Presidente Gabriel Boric, con el respaldo del Minvu y del Gobierno Regional, para transformar un espacio abandonado por décadas en un Parque Urbano Habitable al servicio de las personas”, afirmó el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia.

En paralelo al trámite judicial, el Estado podrá continuar avanzando en la toma de posesión material del terreno, paso clave para el desarrollo del proyecto Parque Urbano Habitable del ex Club Hípico, iniciativa que considera la recuperación de más de 20 hectáreas para áreas verdes, espacios públicos, equipamientos comunitarios y soluciones habitacionales con enfoque social, en coherencia con el Plan Ciudades Justas y el Plan de Emergencia Habitacional.

“Este es un paso concreto del Gobierno del Presidente Gabriel Boric para cumplir un compromiso con Punta Arenas. En este proyecto hay una mirada de largo plazo para hacer una ciudad más justa con más espacios de esparcimiento. El llamado que hacemos a la gente una vez que se concrete, es que se apropien del parque, que existan espacios de participación para la priorización de proyectos y que el Club Hípico sea un espacio de encuentro de la comunidad", comentó el delegado presidencial José Ruiz Pivcevic.

El proceso de expropiación del ex Club Hípico cuenta con financiamiento compartido entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional de Magallanes, tras la aprobación del Consejo Regional, y se enmarca en una estrategia de largo plazo orientada a transformar este espacio emblemático en un nuevo polo urbano, ambiental y comunitario para la ciudad de Punta Arenas.

