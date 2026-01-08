MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

Un nuevo avance en materia de política habitacional se concretó para la comuna de Punta Arenas, luego de que el Ministerio de Bienes Nacionales dictara la resolución que autoriza el traspaso administrativo de los terrenos del ex Regimiento Pudeto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Este acto administrativo habilita la suscripción de la escritura pública entre Bienes Nacionales y SERVIU, paso previo a la inscripción de los terrenos a nombre del servicio, y permite avanzar de manera progresiva en la consolidación de un segundo Plan Urbano Habitacional (PUH) para Punta Arenas, en un paño estratégico ubicado al interior del radio urbano de la ciudad.

Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, destacó que “este es un paso clave para seguir fortaleciendo la política habitacional en la región, porque nos permite asegurar suelo bien localizado para futuros proyectos de vivienda, con una mirada de largo plazo, integración urbana y acceso equitativo a servicios, áreas verdes y equipamiento comunitario”.

Los terrenos corresponden a un conjunto de cuatro lotes, de los cuales tres cuentan con resolución que autoriza su transferencia, mientras que un cuarto se encuentra en proceso de rectificación y subdivisión. En total, el paño alcanza una superficie cercana a las 10 hectáreas, con una capacidad preliminar estimada de hasta 500 viviendas, de acuerdo con análisis técnicos desarrollados en el marco de la planificación urbana del sector.

El director (s) de SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que “la resolución que autoriza este traspaso nos entrega certeza jurídica para continuar con las etapas de planificación, estudios y diseño urbano. Nuestro objetivo es desarrollar un Plan Urbano Habitacional que permita aprovechar este terreno de manera integral, considerando viviendas, espacios públicos, áreas verdes y equipamiento, en coherencia con los lineamientos del Plan Ciudades Justas”.

Este avance se enmarca en el Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que ha permitido que la Región de Magallanes alcance a la fecha 4.009 viviendas entregadas, superando ampliamente la meta regional de 1.962 soluciones y consolidándose como una de las regiones con mayor nivel de cumplimiento a nivel nacional.

En ese contexto, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, valoró la coordinación interinstitucional que ha hecho posible este hito, señalando que “el traspaso de estos terrenos demuestra cómo el trabajo conjunto entre ministerios permite responder a una de las principales demandas de las familias de la región. Habilitar suelo fiscal para vivienda es una señal concreta del compromiso del Gobierno con el derecho a una vivienda digna y con el desarrollo equilibrado de nuestras ciudades”.

El director (s) de SERVIU Magallanes agregó que, una vez concluidos los procesos administrativos pendientes y cumplidas las condiciones técnicas correspondientes, se continuará avanzando en las siguientes etapas del proyecto, las que consideran estudios de suelo, definición de la imagen objetivo y posterior desarrollo de iniciativas habitacionales, siempre en diálogo con el territorio y las autoridades locales.

Este nuevo Plan Urbano Habitacional que se proyecta para el sector permitirá seguir fortaleciendo la política habitacional en Punta Arenas, aportando a la reducción del déficit habitacional y al desarrollo de una ciudad más integrada, equitativa y con mejores oportunidades para sus habitantes.





