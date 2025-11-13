MINVU DESMIENTE DECLARACIONES DE CANDIDATO SOBRE ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena desmiente categóricamente las declaraciones emitidas esta mañana por el candidato a diputado Alejandro Riquelme, quien aseguró que las únicas viviendas gestionadas durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric Font corresponden al proyecto "Condominio Francisco Bettancourt", destinado a personas reconocidas en el Informe Valech.

Dicha afirmación no es correcta y entrega una imagen distorsionada del trabajo realizado en la región en materia habitacional. El proyecto Francisco Bettancourt constituye una de las 57 iniciativas habitacionales desarrolladas en Magallanes en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH): 34 entregadas, 20 en ejecución y tres por iniciar, en las cuatro provincias.

A la fecha, el Minvu ha entregado 3.444 viviendas, mientras que otras 2.254 se encuentran en ejecución y se proyecta que 1.400 quedarán aseguradas para la próxima administración. Estas cifras representan un cumplimiento histórico para la región y forman parte del esfuerzo nacional por disminuir el déficit habitacional.

Asimismo, es necesario precisar que al inicio del actual gobierno se recibieron aproximadamente 1.200 viviendas en 12 proyectos provenientes de administraciones anteriores. En consecuencia, las otras 45 iniciativas habitacionales gestionadas, iniciadas y construidas desde 2022 en adelante son íntegramente fruto del trabajo desarrollado por la administración del Presidente Gabriel Boric en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH).

Respecto del proyecto Francisco Bettancourt, el Minvu recuerda que su origen se remonta al segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. No obstante, su ejecución permaneció detenida durante años y sólo pudo concretarse gracias al impulso del Plan de Emergencia Habitacional y al apoyo del Gobierno Regional.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo lamenta que un tema tan relevante para las familias, como es el acceso a soluciones habitacionales dignas, sea utilizado para difundir afirmaciones sin sustento, que confunden a la ciudadanía y desvalorizan el trabajo de equipos técnicos, profesionales y de las propias familias organizadas.

La institución reafirma su compromiso con la transparencia, la información veraz y el avance del Plan de Emergencia Habitacional, cuyo objetivo central es mejorar la calidad de vida y seguir construyendo soluciones concretas para la región.

