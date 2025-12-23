PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL “SUEÑOS DE INFANCIA” CUIDAN EL MEDIO AMBIENTE Y APORTAN A LA COMUNIDAD CON NUEVO CONTENEDOR DE TAPITAS PLÁSTICAS

“Gracias por este punto de reciclaje de tapitas de plástico, que otorga un mejor fin a estos elementos, que pueden acabar en la basura. De esta forma, las niñas y los niños tienen conciencia ambiental desde pequeños”, manifestó el apoderado de Luca, quien asiste a la Sala Cuna Menor del Jardín Infantil “Sueños de Infancia” de Punta Arenas, Michael Angelo Yáñez.

Michael habla de “Gotitas de Infancia”, un contenedor instalado al ingreso del recinto administrado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), en calle Videla 048, acorde con el sello educativo ambientalista para la formación ciudadana, que tiene el objetivo de desarrollar una cultura del reciclaje, aportar al cuidado del planeta, potenciar la participación ciudadana y ser un centro de acopio para las y los vecinos del sector.

La comunidad educativa llevaba un tiempo juntando tapitas para apoyar el tratamiento de cáncer de niñas y niños, con el respaldo del Club de Leones Mujer Austral, cuando decidieron alzar este contenedor, que terminó con la forma de una gota de agua, como metáfora que pequeños aportes pueden generar grandes cambios en la sociedad.

Niñas y niños, sus familias, las educadoras, técnicos, administrativos y auxiliares de la Junji y las vecinas y vecinos votaron el diseño y el nombre del depósito. El soldador Víctor Godoy construyó el bello elemento, gracias al aporte institucional, de los seres queridos de las niñas y los niños y del Centro de Madres, Padres y Apoderados.

Godoy dijo estar “muy contento de contribuir en esta iniciativa, que ayuda al medio ambiente y a la participación de las familias”.

Esta idea permite fortalecer el sentido de pertenencia, la participación y la cooperación entre todos los actores de la comunidad educativa, con una práctica sostenible, asumiendo un rol activo en la protección del entorno. Articula acciones pedagógicas con operaciones comunitarias y de participación ciudadana.

Las niñas y los niños del Jardín Infantil “Sueños de Infancia” depositan tapitas de plástico que traen desde sus hogares. Los elementos reunidos son clasificados por color, tamaño y cantidad. Pedagógicamente hablando, estas tareas permiten desarrollar habilidades matemáticas, el lenguaje descriptivo y la conciencia ambiental.

De igual manera, las y los párvulos pueden participar de investigaciones sobre materiales, tiempo de degradación del plástico y la importancia del reciclaje. Hay lecturas en las salas y visitas periódicas al contenedor, con campañas motivaciones que abarcan a todas y todos los involucrados.

“Pequeñas acciones generan grandes cambios”

Una vez lleno el contenedor “Gotitas de Infancia”, las tapitas son trasladadas para su reciclaje con el respaldo del Club de Leones Mujer Austral. La encargada de la comisión respectiva de esta entidad, Marcela Bustamante, agradeció al equipo del jardín infantil de la Junji por este proyecto. “Esta labor va en directa ayuda de niñas y niños que padecen cáncer en Magallanes. Las personas de este recinto educativo ayudan hace mucho tiempo con la recolección y ahora será más potente con este contenedor abierto a la comunidad. Que todas y todos sean partícipes, ayudando al medio ambiente”, expresó.

La educadora de párvulos Camila González Pinilla, encargada del Jardín Infantil “Sueños de Infancia”, destacó que en la Junji trabajan por crear conciencia ambiental desde la primera infancia. “Ellas y ellos son protagonistas de pequeñas acciones que generan grandes cambios. Ayudar cuesta nada y los gestos pueden marcar una importante diferencia. Toda la comunidad está invitada a sumarse”.

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, concluyó que “con estas iniciativas logramos que las niñas y los niños se conviertan en actores protagónicos de temáticas tan relevantes para el cuidado del medio ambiente. Pueden comprender desde muy pequeños el valor de reciclar y cómo con acciones, todas y todos podemos aportar a mejores condiciones y calidad de vida de las comunidades”.

