Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

23 de diciembre de 2025

PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL “SUEÑOS DE INFANCIA” CUIDAN EL MEDIO AMBIENTE Y APORTAN A LA COMUNIDAD CON NUEVO CONTENEDOR DE TAPITAS PLÁSTICAS

​El hermoso y práctico depósito busca generar, con pequeños aportes, grandes cambios en la comunidad educativa de la Junji y sus alrededores, ayudando a niñas y niños que padecen cáncer, con el apoyo del Club de Leones Mujer Austral.

Contenedor de tapitas plásticas Jardín Infantil Sueños de Infancia (5)

“Gracias por este punto de reciclaje de tapitas de plástico, que otorga un mejor fin a estos elementos, que pueden acabar en la basura. De esta forma, las niñas y los niños tienen conciencia ambiental desde pequeños”, manifestó el apoderado de Luca, quien asiste a la Sala Cuna Menor del Jardín Infantil “Sueños de Infancia” de Punta Arenas, Michael Angelo Yáñez.

 

Michael habla de “Gotitas de Infancia”, un contenedor instalado al ingreso del recinto administrado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), en calle Videla 048, acorde con el sello educativo ambientalista para la formación ciudadana, que tiene el objetivo de desarrollar una cultura del reciclaje, aportar al cuidado del planeta, potenciar la participación ciudadana y ser un centro de acopio para las y los vecinos del sector. 

 

La comunidad educativa llevaba un tiempo juntando tapitas para apoyar el tratamiento de cáncer de niñas y niños, con el respaldo del Club de Leones Mujer Austral, cuando decidieron alzar este contenedor, que terminó con la forma de una gota de agua, como metáfora que pequeños aportes pueden generar grandes cambios en la sociedad.

 

Niñas y niños, sus familias, las educadoras, técnicos, administrativos y auxiliares de la Junji y las vecinas y vecinos votaron el diseño y el nombre del depósito. El soldador Víctor Godoy construyó el bello elemento, gracias al aporte institucional, de los seres queridos de las niñas y los niños y del Centro de Madres, Padres y Apoderados.

 

Godoy dijo estar “muy contento de contribuir en esta iniciativa, que ayuda al medio ambiente y a la participación de las familias”.

 

Esta idea permite fortalecer el sentido de pertenencia, la participación y la cooperación entre todos los actores de la comunidad educativa, con una práctica sostenible, asumiendo un rol activo en la protección del entorno. Articula acciones pedagógicas con operaciones comunitarias y de participación ciudadana.

 

Las niñas y los niños del Jardín Infantil “Sueños de Infancia” depositan tapitas de plástico que traen desde sus hogares. Los elementos reunidos son clasificados por color, tamaño y cantidad. Pedagógicamente hablando, estas tareas permiten desarrollar habilidades matemáticas, el lenguaje descriptivo y la conciencia ambiental.

 

De igual manera, las y los párvulos pueden participar de investigaciones sobre materiales, tiempo de degradación del plástico y la importancia del reciclaje. Hay lecturas en las salas y visitas periódicas al contenedor, con campañas motivaciones que abarcan a todas y todos los involucrados.

 

“Pequeñas acciones generan grandes cambios”

 

Una vez lleno el contenedor “Gotitas de Infancia”, las tapitas son trasladadas para su reciclaje con el respaldo del Club de Leones Mujer Austral. La encargada de la comisión respectiva de esta entidad, Marcela Bustamante, agradeció al equipo del jardín infantil de la Junji por este proyecto. “Esta labor va en directa ayuda de niñas y niños que padecen cáncer en Magallanes. Las personas de este recinto educativo ayudan hace mucho tiempo con la recolección y ahora será más potente con este contenedor abierto a la comunidad. Que todas y todos sean partícipes, ayudando al medio ambiente”, expresó.

 

La educadora de párvulos Camila González Pinilla, encargada del Jardín Infantil “Sueños de Infancia”, destacó que en la Junji trabajan por crear conciencia ambiental desde la primera infancia. “Ellas y ellos son protagonistas de pequeñas acciones que generan grandes cambios. Ayudar cuesta nada y los gestos pueden marcar una importante diferencia. Toda la comunidad está invitada a sumarse”.

 

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, concluyó que “con estas iniciativas logramos que las niñas y los niños se conviertan en actores protagónicos de temáticas tan relevantes para el cuidado del medio ambiente. Pueden comprender desde muy pequeños el valor de reciclar y cómo con acciones, todas y todos podemos aportar a mejores condiciones y calidad de vida de las comunidades”. 


marcelocortinez

EDUCACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENERGETICA: LOS EJES DEL ANÁLISIS DE MARCELO CORTÍNEZ EN "AQUÍ HIDRÓGENO VERDE" DE POLAR COMUNICAICONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

munipuq
nuestrospodcast
siatpuq

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
AUSTRALIS
Contenedor de tapitas plásticas Jardín Infantil Sueños de Infancia (5)

PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL “SUEÑOS DE INFANCIA” CUIDAN EL MEDIO AMBIENTE Y APORTAN A LA COMUNIDAD CON NUEVO CONTENEDOR DE TAPITAS PLÁSTICAS

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
soldadura

GOBIERNO REGIONAL Y CORFO IMPULSAN FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SOLDADURA ASME PARA FORTALECER INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS DE MAGALLANES

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
1

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ RECORRE LAS FAENAS EXTINCIÓN DEL FUEGO EN VERTEDERO MUNICIPAL DE PUERTO NATALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA