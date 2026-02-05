Punta Arenas,
5 de febrero de 2026

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE FINANCIARÁ CUATRO INICIATIVAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y PUERTO WILLIAMS

A nivel nacional, con el Concurso del Fondo de Protección Ambiental (FPA) 2026, se financiarán 144 proyectos y el monto total entregado alcanza los $864 millones.

FPA Invernadero Natales

Este lunes, fueron publicados los resultados del XXIX Concurso del Fondo de Protección Ambiental (FPA) 2026, programa del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) cuyo objetivo es apoyar iniciativas ciudadanas para proteger, conservar o recuperar el medioambiente. A nivel nacional, se financiarán 144 proyectos y el monto total entregado alcanza los $864 millones.

El Seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro, destacó que el Fondo de Protección Ambiental (FPA) es el primer fondo del Estado de Chile creado para financiar exclusivamente iniciativas ciudadanas de educación ambiental. “El FPA es una herramienta que nos permite como Ministerio del Medio Ambiente apoyar iniciativas de Educación Ambiental y soluciones sustentables a problemas y desafíos identificados por la propia comunidad. Es una oportunidad para generar impacto en los territorios. Solo durante nuestra gestión en los últimos 4 años, hemos apoyado iniciativas con una inversión de más $100.000.000 distribuidos en 3 de las 4 provincias de nuestra región”.

En la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, se financiarán cuatro proyectos de $6.000.000 cada uno. En Punta Arenas, se desarrollará el proyecto “Eco-jardines comunitarios en el barrio Juan Pablo II” de Punta Arenas, cuyo objetivo será recuperar 18m2 de superficie verde y fortalecer el tejido social mediante la construcción de 15 eco-jardineras, plantación y cuadrillas de mantenimiento. Además, se financiará el proyecto Tañí Mapu, tañí Ruka (Mi tierra, mi Casa) de la asociación indígena Ketrawe Mapu, quienes buscarán revitalizar el saber constructivo mapuche-huilliche, mediante la construcción de una ruca-escuela (30 m2) para educación, investigación participativa y transmisión intergeneracional del kimün.

El Comité de Cultura de Puerto Williams se adjudicó el proyecto “Reactivación del invernadero” cuyo objetivo será recuperar y activar el invernadero comunitario como espacio educativo y de reconexión con la tierra, fomentando prácticas sostenibles de bienestar comunitario. Finalmente, el Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Nicolás Mladinic de Puerto Natales, desarrollará el proyecto “Eco-invernadero comunitario inclusivo”, con el objetivo rehabitar un invernadero para crear un centro de cultivo sostenible y terapia hortícola, integrando compostaje y riego eficiente con accesibilidad universal.

A través del Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente, entre el 2022 y 2026, se financiaron 18 proyectos ciudadanos de Educación Ambiental por un total de $106.000.000. Las iniciativas consideraron puntos verdes en barrios, talleres de fitocosmética para adultos y adultas mayores, invernaderos y kits de reciclaje y compostaje, salidas pedagógicas a áreas protegidas, entre otras.





nuestrospodcast
