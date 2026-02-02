Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

ELENCO DE TEATRO MUNICIPAL REESTRENÓ “ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS” CON SALA LLENA EN PUNTA ARENAS

La producción propia del Teatro Municipal agotó localidades en sus funciones de verano realizadas en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro.

AP 1

Tras un exitoso año 2025, el Elenco de Teatro Municipal de Punta Arenas reestrenó la reconocida obra “Alicia en el País de las Maravillas”, una producción propia que volvió a conquistar al público magallánico. Las funciones se realizaron el 31 de enero y 1 de febrero, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Municipal Claudio Paredes Chamorro, con un recinto completamente lleno en ambas jornadas.

La puesta en escena, dirigida por Paulina Carrasco, corresponde a una adaptación del clásico de Lewis Carroll y destacó por su despliegue artístico y visual. En escena participaron 22 actores y actrices, quienes dieron vida a este relato cargado de fantasía, en una propuesta especialmente pensada para niñas y niños que disfrutan de sus vacaciones de verano, así como para toda la familia.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el éxito de la iniciativa y la respuesta del público. “Un total éxito, dos funciones de verano con un público increíble y totalmente lleno. Es un elenco de primer nivel, que es un orgullo para nosotros, con grandes actores. Esta es una de las tantas actividades que estamos impulsando para que nuestros vecinos tengan un verano entretenido en nuestra ciudad”, señaló.

La autoridad comunal destacó además que cerca de 500 personas asistieron a estas funciones, correspondientes a la novena y décima presentación de una temporada muy exitosa. “La cara de los niños y de los papás es increíble, están muy contentos. Es una obra de primera calidad, 100% con producción nuestra, por lo que estamos más que orgullosos del tremendo elenco del Teatro Municipal de Punta Arenas”, agregó.

AL 10

MARÍA JOSÉ QUINTANILLA CERRARÁ EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

TORRES DEL PAINE IMPULSA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA CON APOYO DE SERNATUR

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

morchella-1024x683

MORCHELLA MAGALLÁNICA: POTENCIAL CIENTÍFICO Y GASTRONÓMICO DE UN HONGO ÚNICO EN MAGALLANES

CARABINEROS ENTREGA RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA UN VERANO MÁS SEGURO EN PUNTA ARENAS

