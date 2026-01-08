TRES ESTUDIANTES DE LA ESCUELITA DE BALLET MUNICIPAL SON SELECCIONADAS PARA CURSO INTERNACIONAL DEL TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO Y LA ÓPERA DE PARÍS

​La Escuelita de Ballet Municipal cuenta con el orgullo de contar que 3 de sus estudiantes han sido seleccionadas para el Curso Internacional de Verano 2026 de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago bajo la dirección de Macarena Montecinos, en conjunto con la Ópera de París, siendo además una de estas estudiantes becada por rendimiento.



Las estudiantes son:

-Anahí San Juan Contreras (Seleccionada Nivel Elemental y becada por desempeño)

-Alejandra Monje Zúñiga (Seleccionada Nivel Básico)

-Esperanza Gutiérrez Chandía (Seleccionada Nivel Preballet)



Las estudiantes ya comenzaron sus actividades el día lunes 5 de enero en dependencias de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago.



Además de lo anterior, la profesora Karen San Martín ha sido seleccionada para participar por segunda vez en Curso para Profesores de Ballet del mismo evento.Tanto las estudiantes como la profesora Karen tendrán la oportunidad de aprender de docentes de la Escuela de Ballet de Santiago como también de profesores y estrellas de la Ópera de Paris.



Esta participación se realiza mediante la postulación de estudiantes a nivel nacional e internacional, siendo una selección cuidada que deja en claro la labor que se realiza desde la institución del Teatro Municipal de Punta Arenas en la formación artística regional desde el extremo sur del mundo.



Recordamos que el Equipo de Ballet del Teatro Municipal José Bohr está compuesto por Iván Antigual Díaz y Karen San Martín Reumay quienes se encuentran a cargo de dirigir el Elenco del Ballet TM y Coordinar la Escuelita de Ballet Municipal, respectivamente desde el año 2019.

