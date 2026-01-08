Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de enero de 2026

TRES ESTUDIANTES DE LA ESCUELITA DE BALLET MUNICIPAL SON SELECCIONADAS PARA CURSO INTERNACIONAL DEL TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO Y LA ÓPERA DE PARÍS

​Alumnas de la Escuelita de Ballet Municipal y su profesora participarán en una destacada instancia formativa junto a la Ópera de París.

balletmunicipal

​La Escuelita de Ballet Municipal cuenta con el orgullo de contar que 3 de sus estudiantes han sido seleccionadas para el Curso Internacional de Verano 2026 de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago bajo la dirección de Macarena Montecinos, en conjunto con la Ópera de París, siendo además una de estas estudiantes becada por rendimiento.

Las estudiantes son:
-Anahí San Juan Contreras (Seleccionada Nivel Elemental y becada por desempeño)
-Alejandra Monje Zúñiga (Seleccionada Nivel Básico)
-Esperanza Gutiérrez Chandía (Seleccionada Nivel Preballet)

Las estudiantes ya comenzaron sus actividades el día lunes 5 de enero en dependencias de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago.

Además de lo anterior, la profesora Karen San Martín ha sido seleccionada para participar por segunda vez en Curso para Profesores de Ballet del mismo evento.Tanto las estudiantes como la profesora Karen tendrán la oportunidad de aprender de docentes de la Escuela de Ballet de Santiago como también de profesores y estrellas de la Ópera de Paris.

Esta participación se realiza mediante la postulación de estudiantes a nivel nacional e internacional, siendo una selección cuidada que deja en claro la labor que se realiza desde la institución del Teatro Municipal de Punta Arenas en la formación artística regional desde el extremo sur del mundo.

Recordamos que el Equipo de Ballet del Teatro Municipal José Bohr está compuesto por Iván Antigual Díaz y Karen San Martín Reumay quienes se encuentran a cargo de dirigir el Elenco del Ballet TM y Coordinar la Escuelita de Ballet Municipal, respectivamente desde el año 2019.

EDIFICIO CONSISTORIAL (1)

MUNICIPIO PRESENTA CÓDIGO DE ÉTICA A SUBDERE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

MINVU - Traspaso de terrenos del Pudeto_ene26
nuestrospodcast
EDIFICIO CONSISTORIAL (1)

MUNICIPIO PRESENTA CÓDIGO DE ÉTICA A SUBDERE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
balletmunicipal

TRES ESTUDIANTES DE LA ESCUELITA DE BALLET MUNICIPAL SON SELECCIONADAS PARA CURSO INTERNACIONAL DEL TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO Y LA ÓPERA DE PARÍS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
senadochile

CÁMARA APRUEBA Y DESPACHA AL SENADO PROYECTO QUE PROPONE CAMBIOS A LA LEGÍTIMA DEFENSA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
GascoEduca14_ds

PROGRAMA GASCOEDUCA DE FUNDACIÓN GASCO DEJA DE PARTICIPAR EN EL MUSEO MAGGIORINO BORGATELLO​