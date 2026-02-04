Punta Arenas,
4 de febrero de 2026

MUNICIPIO REUNIÓ A 600 PERSONAS MAYORES EN BINGOS DE VERANO EN PUNTA ARENAS

La actividad recreativa gratuita incluyó baile, música ranchera y premios, y se desarrolló de manera simultánea en dos espacios de la ciudad.

BA 12

Con una alta convocatoria y un ambiente marcado por la alegría y la participación, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Unidad de Adulto Mayor de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), realizó con éxito la actividad “Bingos de Verano Adulto Mayor 2026”, iniciativa dirigida a personas mayores de la comuna.

La jornada se desarrolló entre las 15:00 y las 17:30 horas, de manera simultánea en Espacio Quillota y Cordenap, logrando congregar a 600 personas mayores, quienes participaron de una tarde recreativa gratuita que incluyó bingos, baile, la presentación de un cantante de música ranchera y entrega de premios.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró positivamente la alta asistencia y el impacto de la actividad en la comunidad. “Hemos sumado actividades de verano para niños, jóvenes, mujeres, deportistas y también para nuestros vecinos más grandes. En este caso, con dos bingos simultáneos para 600 personas, totalmente gratis. Pero lo más importante no es jugar, sino compartir, cantar y pasarlo bien”, señaló.

La autoridad comunal agregó que “la comunidad nos pide más bingos y por eso los realizamos de manera simultánea, para abarcar a más vecinos y que puedan disfrutar de una linda tarde de verano. Se comparte, se ejercita la mente y se vive un momento agradable en nuestra ciudad”.

Entre las y los asistentes, Lucy Gallardo, quien participó junto a amigas, destacó la iniciativa: “Me parece muy bien, nunca había venido. Es muy entretenido, una excelente alternativa para el verano”. En tanto, Adriana Mulatti, quien asistió por primera vez, comentó que “es una muy buena actividad. No conocíamos esta alternativa, pero es muy positivo que existan estas instancias para las personas adultas. Además, con música incluida, se agradece mucho”.

Desde el municipio informaron que el próximo bingo se realizará el martes 24 de febrero, y que el retiro de entradas comenzará el miércoles 18 y se extenderá hasta el 20 de febrero, en las oficinas de DIDECO ubicadas en Covadonga 063, reafirmando el compromiso municipal con el bienestar y la recreación de las personas mayores de Punta Arenas.


ÚLTIMOS DÍAS PARA RETIRAR INVITACIONES A LOS BINGOS DE VERANO DEL ADULTO MAYOR

LANZAN EN PUNTA ARENAS EL PROGRAMA "DIGITALIZA TU ALMACÉN 2026" PARA FORTALECER EL COMERCIO DE BARRIO EN MAGALLANES

​La iniciativa de Sercotec entrega subsidios no reembolsables de hasta $3 millones para apoyar la digitalización, modernización y gestión de almacenes de barrio en la región.

​La iniciativa de Sercotec entrega subsidios no reembolsables de hasta $3 millones para apoyar la digitalización, modernización y gestión de almacenes de barrio en la región.

nuestrospodcast
MUNICIPIO REUNIÓ A 600 PERSONAS MAYORES EN BINGOS DE VERANO EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MINISTRA DEL MOP SE REÚNE CON CAMIONEROS DE MAGALLANES, LOS LAGOS Y AYSÉN POR INICIATIVA "RUTA CHILE POR CHILE"

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

morchella-1024x683

MORCHELLA MAGALLÁNICA: POTENCIAL CIENTÍFICO Y GASTRONÓMICO DE UN HONGO ÚNICO EN MAGALLANES

